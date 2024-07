“Se dio cuenta que no me podía sacar”: Claudio Bravo revela detalles de la lucha que sostuvo con Ter Stegen por el arco del Barcelona

Dentro de la carrera internacional de Claudio Bravo hubo una lucha que destacó por sobre otras. En su paso por el Barcelona el experimentado portero nacional debió luchar palmo a palmo con una de las figuras del arco alemán que esperaba obtener su oportunidad para consolidarse en el Viejo Continente: Marc-André ter Stegen.

Con Bravo al arco, los españoles consiguieron de la mano de Luis Enrique una importante obtención de títulos, destacando el triplete de la temporada 2014-15.

En aquella ocasión, y por las rotaciones establecidas por el técnico, el seleccionado nacional era el encargado de defender la portería en la liga local, mientras que el germano lo hacía en las competencia internacionales. De hecho, esta situación hizo que Bravo no fuera declarado como campeón de la Champions, por no acumular minutos suficientes en la competencia.

Ahora, Claudio Bravo ha entregado más detalles de la lucha por la titularidad con el ahora referente azulgrana. “Lo que sale a raíz de él, siempre que era como una relación de conflicto, de no tener ese grado de amistad, pero era todo lo contrario. Al final se entiende desde el punto de vista nuestro cuando tienes un jugador más grande, con más años de recorrido, a un jugador que está recién empezando, en el caso de él, las declaraciones de uno o de otro son totalmente distintas”, afirmó en diálogo con el programa El Legado.

Allí , remarcó la importancia de la experiencia. “En el rol que me tocaba en ese entonces como jugador más grande, era generalmente de apagar las cosas, no de seguir metiendo ahí si teníamos un grado de competencia alto, porque claro, la situación lógicamente te la ponen ahí y no te puedes dormir, y quien juega lo tiene que hacer bien, porque te estás jugando mucho: una Champions, la Liga, y ves lo que tienes para atrás, y estamos hablando de jugadores de este nivel, y la exigencia es altísima”.

Además, Claudio Bravo destacó su rendimiento personal y el esfuerzo que tuvo que realizar Ter Stegen. “Deportivamente, claro, no me podía sacar: de los primeros 7 partidos que jugué en el Barça hago un récord en la Liga española de no encajar goles durante 7 partidos, fue mi carta de presentación en el Barça: 7 partidos sin encajar goles, claro, cómo me van a sacar. El primer año campeón, Zamora, me hicieron no sé si 15 o 16 goles en un torneo que muy pocos lo han hecho, y es como poner tu sello ahí: vale, para sacarme tienes que hacer más cosas”.

Elogios a Vidal

En la conversación Bravo también fue consultado por Arturo Vidal. Sobre el Rey indicó que “es un jugadorazo con una capacidad atlética fuera de lo común, una mentalidad distinta al resto, y una persona muy noble”.

Agregó que “llegó a un nivel muy similar a Manuel (Pellegrini), donde pocos pueden llegar a alcanzar ese grado de éxito tan continuo y tan longevo. Es muy complejo de sostener”.

Por último, alabó que “él construyó su mentalidad, pudo sostenerla en el tiempo y conseguir el éxito. Por eso es muy importante dejar algo con este tema, porque futbolísticamente le puedes enseñar cosas a alguien, pero a desarrollar su cabeza es muy difícil”.