El recado de Damián Pizarro a Alexis Sánchez con el que sorprendió durante su presentación en Udinese

Damián Pizarro fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Udinese. En la oportunidad aprovechó para enviarle un recado a Alexis Sánchez, futbolista que aún se encuentra en la búsqueda de un equipo en el que continuar su carrera internacional.

“Estoy muy feliz de haber llegado a Udine. Fui muy bien recibido por todos. Estoy muy agradecido por el cariño de la gente que me sigue desde Chile a diario. Estoy convencido de mis capacidades y estoy seguro de que puedo hacerlo bien”, fueron las primeras palabras del atacante de 19 años.

“Siempre he jugado como delantero central y mis principales características son la fuerza y la potencia física, que creo que son muy importantes para mí. Tuve un pequeño problema, pero dentro de dos semanas empezaré a entrenar en un equipo”, agregó más adelante.

También recordó conversaciones con Arturo Vidal quien le comentó detalles sobre la competencia de la primera división italiana. “Siempre me ha ayudado mucho, ya en Colo Colo, me habló del campeonato de la Serie A, diciéndome que es muy complicado y desafiante. Puedo adaptarme y hacerlo bien. Ya tuve la oportunidad de jugar muchos partidos en Sudamérica, incluso en estadios importantes, y no siento demasiada presión. He realizado un sueño y quiero jugar”, explicó.

En cuanto a sus modelos a seguir, lanzó que “tengo a Zamorano como referente, pero también me gusta mucho Luis Suárez. Hay muchas otras leyendas que he seguido”.

Sobre el tocopillano, profundizó con una frase que sorprendió a todos. “Respecto a Alexis Sánchez, creo que es un gran jugador, mi ídolo y el de Chile, y sería maravilloso que viniera aquí”.

“El Udinese es un club muy bien organizado, acostumbrado a trabajar con talentos y gente joven, por lo que ciertamente puedo mejorar”, cerró el futbolista.

Halagos

En la oportunidad también estuvieron directivos y algunas exfiguras del club. Una de ellas fue Gökhan Inler quien le dedicó buenas palabras. “Desde el primer día que vi a Pizarro, ya sentí el aura positiva que Sánchez e Isla también lograron transmitir en ese momento. Veo esta característica también en él. Es un gran talento y yo estoy seguro de que hará un buen campeonato”, comentó.

A su vez, el técnico Gianluca Nani expresó que “es un gran talento y tratamos de trabajar con talento. Tiene mucho tiempo para crecer y estoy convencido de que hará grandes cosas. Hoy en día es fundamental estar por delante de la competencia”.

Por su parte, el director general Franco Collavino apuntó que “Damián Pizarro es un talento que hemos logrado captar y que anunciamos con satisfacción. Es un fichaje típico del Udinese Calcio: tiene 19 años, es delantero chileno y uno de los jugadores más talentosos de Sudamérica, con importantes cualidades físicas. Hizo algunas apariciones con la selección absoluta y tenemos muchas expectativas, pero sin demasiada presión, por lo que tiene tiempo para adaptarse y crecer”. Cerró indicando que “Deseo que Damián repita las etapas que sus compatriotas han recorrido aquí en el Udinese”.