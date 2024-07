De manual: Uruguay le quita el piso a Marcelo Bielsa y busca congraciarse con la Conmebol

Uruguay enfrenta un doble peligro. Por un lado, las fuertes acusaciones que lanzó en el marco de la Copa América exponen a Marcelo Bielsa a un enérgico castigo de parte de la Conmebol. De hecho, ya está abierto el respectivo expediente disciplinario. Por otro, 11 de los jugadores charrúas que integraron el plantel que intervino en el torneo que se desarrolló en Estados Unidos están en investigación por parte de la entidad que rige al fútbol sudamericano, por su participación en los incidentes posteriores al choque frente a Colombia. Aunque el escenario de aplicación de las eventuales sanciones será una materia de intensa discusión, que afecten a la Celeste en las Eliminatorias es una posibilidad concreta. De hecho, es la más lógica.

En ese contexto, los charrúas comienzan a mover sus piezas. No les importa mucho arriesgar a uno de los suyos, bajo la lógica del mal menor. Así, por ejemplo, Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no vacila a la hora de fustigar parte de las controvertidas declaraciones del rosarino. “Hay aspectos que no representan la opinión de la AUF”, sostiene, inicialmente, en declaraciones a La Quinta Tribuna, de AUF TV.

La idea es abuenarse

Alonso intentó, inicialmente, realizar un detalle de la polémica alocución de Bielsa. ““Creo que la conferencia fue larga, habló de muchos temas”, planteó, a modo introductorio “Habló de temas referidos al partido de Uruguay con Colombia que lo hemos comentado acá y creo que no ha dicho nada diferente a lo que hemos dichos nosotros”, insistió. En el mismo sentido, recordó: “Señaló la ausencia de seguridad en determinados puntos para prevenir ese desborde de muchos hinchas colombianos respecto a los hinchas uruguayos, entre los cuales estaban los familiares de los jugadores, que provocaron una situación que todos la vimos directamente o a través de las redes sociales, que son lo que desencadenaron que los jugadores fueran a reaccionar y subieran a la tribuna para en principio cuidar y tratar de proteger a los suyos”, planteó. Hasta ahí, la coincidencia con el estratega es plena.

Ignacio Alonso, segundo de izquierda a derecha, en un acto relativo al Mundial de 2030, junto a Robert Harrison, Alejandro Domínguez y Claudio Tapia (Foto: Reuters)

Sin embargo, las relativizaciones no tardaron en aparecer. “Luego está la otra parte de la conferencia que tiene algunos aspectos que podrán ser compartibles y que podrán no ser compartibles”, expresó el timonel, quitándole, derechamente, el piso al entrenador. Bielsa había sido elocuente en un tema particularmente controversial: atribuyó a Estados Unidos responsabilidad directa en la generación del FIFA Gate como caso. “Yo puedo decir, respeto a la asimilación de la situación anterior, cuando se habla del FIFAGate no me parece que sea asimilable a la situación actual”, acotó el dirigente.

“Creo que hay aspectos de la conferencia que, entiendo yo, son muy propios de su opinión pero que no representan la opinión de la AUF”, puntualizó, para mayor abundamiento.

Calculadora en la mano

Las materias fueron tratadas en una reunión entre el dirigente y el entrenador. “Fue una charla muy razonable. Fue muy positiva la charla. Cada uno tiene su visión (…) cada uno puede tener una opinión diferente y puede expresarla de forma diferente”, planteó Alonso.

Luego, literalmente, el mandamás de la asociación charrúa saca la calculadora. “Uno cuando ve el comunicada de la AUF prácticamente dice una cantidad de cosas que están en el 80% de la conferencia de Bielsa. Esta dicho de otra manera, por escrito, pero está diciendo lo mismo”, afirma. “Después hay matices que naturalmente los conversamos y que no comprometen la opinión de nuestra asociación”, concluye, otra vez, en el intento de bajarle la presión al conflicto con la entidad que preside Adolfo Domínguez.