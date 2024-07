“Lo que dije es cierto y verificable”: Marcelo Bielsa vuelve a la carga contra la Conmebol tras obtener el tercer lugar de la Copa América

Marcelo Bielsa reaparece frente a las cámaras. Un día después de su rueda de prensa más incendiaria, y luego de conseguir el tercer lugar de la Copa América, al vencer a Canadá por penales, el DT de Uruguay hace un balance del certamen de sus dirigidos. “Creo que fuimos uno de los tres mejores equipos del campeonato. Como autocrítica pienso que debimos jugar mejor por más tiempo. Esta vez no fue un buen partido; la estrategia del técnico rival fue más acertada, en cuanto a que él decidió rotar”, dijo.

Al respecto de sus polémicas declaraciones en contra de la Conmebol, el estratega asegura que revisó sus dichos y que no se arrepiente de ningún punto expuesto. “El que se exalta pierde parte de la razón. Revisé todo lo que dije, y cada una de las cosas que dije son ciertas. Me permito afirmarlo, porque si no fuera cierto lo que dije sería una vergüenza. Lo que dije es cierto y verificable”, señaló el rosarino.

Luis Suárez fue el héroe de la Celeste. Foto: Jim Dedmon-USA TODAY Sports

En esa línea, da a conocer que aun no ha podido hablar con Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sobre las potenciales consecuencias de sus palabras. “No hablé con Alonso sobre este tema. Las repercusiones no se cuales fueron”, apuntó.

En un modo autocrítico, el entrenador explicó que el duelo por el bronce estuvo lejos de lo que planificó. “El empate fue apenas merecido. Intenté mayoría de jugadores habituales a pesar del cansancio. El trámite tuvo altibajos, las ocasiones generadas fueron similares pero lo concreto es que no jugamos bien”, expuso.

Finalmente, Bielsa elogió a Luis Suárez, quien fue el héroe de la Celeste, anotando el empate agónico ante los norteamericanos, cuando parecía que se alejaban del podio. “Haber compartido este tiempo con él confirma la imagen de un jugador superior, un gran compañero. Fue un privilegio contar con él para nosotros, dentro y fuera de la cancha”, expresó.