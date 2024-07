La reacción del presidente de la Conmebol tras los dardos de Marcelo Bielsa

“No se puede seguir engañando con que las canchas estás buenas. La jefa de campo de juego, que sé quién es y conozco el trabajo que hace, lo mal que lo hace, hizo una conferencia para mentir (...) Hicieron conferencias de prensa para decir que las canchas estaban perfectas, lo mismo que los campos de entrenamiento. Esto es una plaga de mentirosos”, lanzó Marcelo Bielsa en su conferencia de prensa del viernes. Los durdos dardos del estratega de Uruguay apuntaron a todos lados. El rosarino se refirió al FIFA Gate, al FBI y a la Conmebol. Nadie se salvó de sus críticas.

En su comparecencia, el entrenador argentino también señaló que a sus colegas los han obligado a guardar silencio ante la mala organización de la Copa América 2024. “A Scaloni lo amenazaron para que no hable más”, dijo. “Dicen que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campos de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan ‘disculpen muchachos, esto es impresentable no se puede entrenar acá’, lo entendemos”, explicó el transandino.

Alejandro Domínguez graba el estado del campo del Hard Rock Stadium de Miami.

“Los jugadores no pueden hablar, todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora los van a suspender, pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir ‘cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo’. Se terminó”, complementó un molesto Bielsa.

Sus acusaciones hicieron ruido en Sudamérica. Sin ir más lejos, Alejandro Domínguez tardó casi 24 horas en reaparecer públicamente. El presidente de la Conmebol ha sido uno de los protagonistas del certamen. Se le ha visto en muchos partidos, siempre con un tiempo de aparición en la televisión y con una difusión especial a sus movimientos en las redes sociales oficiales de la competición continental.

Ahora ha preferido optar por el silencio. Sin embargo, sin palabras, dio una respuesta al principal punto que tocó Bielsa en la rueda de prensa: el estado de las canchas. El directivo paraguayo visitó el campo de juego del Hard Rock Stadium, el escenario donde este domingo (14 de julio), se llevará a cabo la final entre Argentina y Colombia. Al dirigente asunceno se le observó pisar el campo de juego vestido de short, zapatos deportivos y realizando un video donde exhibía el estado del césped.

Además, publicó en Instagram un anticipo de lo que será la definición entre el combinado capitaneado por Lionel Messi y la escuadra comandada por James Rodríguez. “Miami sentirá la grandeza de una final histórica de la Conmebol Copa América”, escribió.