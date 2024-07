La grave acusación de Marcelo Bielsa sobre Lionel Scaloni que sacude la Copa América

Marcelo Bielsa se desató. En la conferencia de prensa previa al duelo de este sábado entre Uruguay y Canadá, para definir el tercer lugar de la Copa América 2024, defendió con todo a sus jugadores tras el escándalo en que algunos charrúas terminaron en las tribunas peleando con hinchas colombianos.

El rosarino apuntó a la organización del torneo por este hecho: “Me tendrían que preguntar si los jugadores han recibido disculpas de los que tienen que salvaguardar la seguridad de los espectadores”, comenzó diciendo.

El estado de las canchas y una grave acusación

El tono de la conferencia de prensa comenzó a cambiar, tanto que Bielsa, ya con una voz más fuerte, disparó contra la organización del evento por el paupérrimo estado de las canchas.

“Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente, la jefa del campo de juego, que sé quién es, la conozco perfectamente, todo lo que hace y lo mal que lo hace...”, empezó declarando respecto al tema.

“Una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campos de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan ‘disculpen muchachos, esto es impresentable no se puede entrenar acá’, lo entendemos.”, agregó.

Posteriormente, acusó eventuales presiones en contra del DT de Argentina Lionel Scaloni, quien se quejó por el mal estado de la cancha tras el debut ante Canadá en el Mercedes-Benz Stadium. “Pero claro, como eso afecta a los organizadores no hay que decir una palabra y la amenaza, a Scaloni le dijeron ya hablaste una vez, no hable más porque si no vamos a pagar las consecuencias y él mismo dice: ‘Ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada’”, dijo el exadiestrador de la Roja.

“Los jugadores no pueden hablar, todo amenazado. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora los van a suspender, pero pídanle disculpas, viejo, ¿qué van a suspender? Si lo único que tienen que hacer es decir ‘cometimos tales errores, somos los responsables, nos hacemos cargo’. Se terminó”, cerró, molesto.