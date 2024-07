Johnny Herrera y Gonzalo Jara apoyan a Marcelo Bielsa tras las incendiarias declaraciones del DT sobre la Copa América

En la previa del partido entre Canadá y Uruguay por la definición del tercer lugar de la Copa América, Marcelo Bielsa tomó la palabra. El técnico de la Celeste se mostró bastante molesto después de que la Conmebol anunciara una investigación contra jugadores charrúas por los incidentes que se produjeron en las tribunas tras el choque contra Colombia en las semifinales.

Allí el Loco disparó contra la organización del torneo continental en distintos ámbitos. Uno de ellos fue el mal estado del terreno de juego.

“Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente, la jefa del campo de juego, que sé quién es, la conozco perfectamente, todo lo que hace y lo mal que lo hace...”, comenzó señalando.

“Una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual, que Vinicius no ve, que Scaloni no tiene que hablar, que los campos de entrenamiento están todos perfectos. Yo tengo una colección de fotos de los campos, no ya unidos, emparchados. Haber ido a campos de entrenamiento y que salgan los dueños y que digan ‘disculpen muchachos, esto es impresentable no se puede entrenar acá’, lo entendemos”, agregó.

Posteriormente, acusó eventuales presiones en contra del DT de Argentina Lionel Scaloni, quien se quejó por el mal estado de la cancha tras el debut ante Canadá en el Mercedes-Benz Stadium. “Pero claro, como eso afecta a los organizadores no hay que decir una palabra y la amenaza, a Scaloni le dijeron ya hablaste una vez, no hable más porque si no vamos a pagar las consecuencias y él mismo dice: ‘Ya lo que tengo que decir lo dije, no digo más nada’”, dijo el exadiestrador de la Roja.

El apoyo de exseleccionados

Todas estas frases de Marcelo Bielsa encontraron eco en Chile. Johnny Herrera y Gonzalo Jara en su rol como comentaristas del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, compartieron que la situación del mal estado del terreno de juego en los campos deportivos también los había afectado en la Copa América Centenario de 2016 que también se disputó en Estados Unidos.

“Uno veía las canchas, si cuando jugábamos también picaba mal la pelota”, comentó el exdefensor nacional. Luego el exportero complementó que “eran las canchas de fútbol americano”, haciendo la precisión de que estos recintos no habían sido preparados en su origen para desarrollar el balompié.

Al mismo tiempo, Jara lanzó una advertencia, considerando que Estados Unidos también será uno de los organizadores del Mundial de 2026 junto con México y Canadá.

“No no sé si la FIFA se preste para algo así (...) Hoy criticamos a la Conmebol por la organización, pero con la FIFA que llegue a pasar algo así...”, señaló.

Por lo pronto, la Copa América está en la víspera de sus dos últimos partidos. Este sábado, desde las 20.00 horas de Chile, Canadá y Uruguay se medirán en la definición por el tercer puesto. El domingo, Argentina y Colombia definirán al ganador de la competencia en el mismo horario.