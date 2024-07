Ricardo Bochini, leyenda Albiceleste: “Argentina no ha hecho una buena Copa; los rivales que enfrentó han sido muy inferiores”

Ricardo Bochini (70), campeón del mundo con Argentina en 1986, espera expectante la final de la Copa América de Estados Unidos 2024. Pero tampoco se obnubila: “el equipo no ha jugado tan bien”, dice a La Tercera. Sin embargo, el ganador de 13 títulos con Independiente, su equipo de toda la vida, afirma que el cuadro de Lionel Scaloni tiene una ventaja frente a los cafetaleros. En la misma línea, no esconde el buen trabajo que ha hecho Marcelo Bielsa en Uruguay, pero no olvida su fracaso con la Albiceleste en Japón y Corea 2002.

¿Cómo evalúa a Argentina?

Llegó a esta final sin jugar como lo hizo en Qatar. Pero los rivales que enfrentó son muy inferiores y pudo llegar tranquilamente a este último partido. Eso, sacando el partido contra Ecuador, que fue el rival más difícil que lo pudo haber ganado con un cabezazo que erró por casi dos metros. El resto de los encuentros los venció con la calidad de los futbolistas, pero hasta ahora no ha hecho una buena Copa América.

¿Entonces las individualidades se han impuesto sobre el colectivo?

Así es. Canadá, que es un equipo muy mediocre, no puede complicar a una selección como Argentina u otro grande de Sudamérica. Después, jugó contra Perú que está en un nivel muy bajo; Chile le hizo un poquito de partido y perdió con un gol sobre la hora. Ecuador fue más complicado, pero igual lo ganó en los penales, porque sabemos que Argentina tiene un arquero como el Dibu Martínez que da mucha ventaja.

¿El equipo se confió?

No, para nada, la selección no se relajó. Los jugadores dan todo lo que pueden, tal vez el momento no es el mejor. No es como Qatar cuando estaban 10 puntos. Puede influir la parte del año en la que se juega el torneo. Lo pueden demostrar ante Colombia que es un rival difícil, pero el que Argentina puede ganar.

¿Cuál es su análisis de Colombia?

Es un equipo muy fuerte, tiene grandes individualidades. Tiene dos bajas importantes que le afectarán mucho. El cuatro (el lateral derecho Daniel Muñoz) que se hizo expulsar es un jugador fundamental, el cinco (volante de contención Richard Ríos) está lesionado y también es importante. Dos ausencias que se pueden notar en un partido de este nivel, que será muy parejo.

¿Se atreve a dar un pronóstico?

No, no, no… Está muy parejo el partido por las circunstancias que lo rodean, así que no se ve un equipo mejor que el otro. Están ahí muy equilibrados en este momento.

¿Cómo evalúa a Lionel Messi?

Se ve que está lesionado. Entonces, no está en el nivel que se espera de él. Un partido no lo jugó por eso, incluso descansó un partido. No está al ciento por ciento. Sin embargo, en cualquier momento puede hacer una jugada diferente. En un partido complicado puede cambiar el rumbo, más en una final pareja.

¿Son sus últimos partidos?

No lo sé, pero no lo creo. Para mí va a jugar la próxima Copa del Mundo, todavía le queda mucho por dar.

Tras ganar a Uruguay, el técnico de Colombia Néstor Lorenzo lo citó a usted para explicar la buena actuación de Jhon Córdoba: “A Bochini le preguntaron qué hacía para jugar tan bien y respondió: ‘Yo nada, me pongo donde no hay nadie y se la doy al que está solo’”…

(Ríe)… Las escuché y la vi. Un montón de gente de Independiente me las envió… Uno a veces habla una cosa y hay algunos técnicos que las reproducen en un momento, como lo dijo Lorenzo. Es algo reconfortante que te nombren en una Copa América. Te pone orgulloso.

¿Cómo vio a la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa?

Hizo una buena fase grupal, pero le faltó un poco de fútbol contra Colombia. Tuvo una oportunidad de entrada y después no creó muchas situaciones claras como para empatar el partido. Se le complicó mucho y Colombia pudo hacer un gol más, si no fuera porque Matheus Uribe falló dos veces solo frente al arco. Era más fácil hacerlos que errarlos, pero falló. Con la salida de Bentancur Uruguay decayó mucho.

¿Cuál es la evaluación que usted hace del trabajo de Marcelo Bielsa en la Celeste?

Ha hecho una buena labor. Se notó ahora en esta Copa América, en la que llegó a la semifinal. En las Eliminatorias ha ganado partidos importantes. Uruguay tiene jugadores muy buenos, pero tal vez le falta un delantero goleador. Se siente mucho lo que fueron Edinson Cavani y Luis Suárez, que no perdonaban ninguna jugada cuando tenían la oportunidad de hacer un gol. A este chico Darwin Núñez le cuesta definir las acciones que se crea.

¿Qué percepción existe de Bielsa en Argentina tras 20 años de su salida?

No, no, en Argentina se habla de (Lionel) Scaloni, nada más. No de (César Luis) Menotti, ni de (Carlos Salvador) Bilardo y menos de Bielsa. La gente está con Scaloni que fue campeón de la Copa América, del Mundial y ahora va por otro título.

¿Qué legado dejó Bielsa en su país?

En realidad, no sé qué legado pudo haber dejado Bielsa. Los jugadores que Bielsa dirigió son los que tienen que hablar. Yo, desde afuera, no vi ninguna cosa especial, nunca vi que Bielsa haya dejado un legado en Argentina. Bielsa quedó fuera de un Mundial en la primera ronda con grandes jugadores en su plantel. Después ganó unos Juegos Olímpicos, pero con profesionales es muy distinto, antes con amateurs era mucho más complicado. Después, Sergio Batista también ganó los Juegos Olímpicos.

Usted cree que eso no es mucho...

No sé, los futbolistas hablan de que es un gran técnico. Pero uno tiene su opinión, para mí en el Mundial de 2002 debería de haber jugado de otra manera, con otros jugadores, pero bueno… Intentó ese fútbol de plantear los partidos con tres atacantes, dos carrileros por el medio… Prácticamente, tres delanteros y siete defensivos… (Matías) Almeyda, (Juan Pablo) Sorin, (Javier) Zanetti, más los tres de atrás, con (Juan Sebastián) Verón en el medio. Un equipo que jugaba al contragolpe y Argentina siempre lo hizo de otra manera, como ahora, tocando la pelota y moviéndose.

Una final de Argentina contra el Uruguay de Bielsa habría despertado mucho morbo…

No. La final contra Uruguay o Colombia hubiera sido lo mismo. En la Copa América anterior, los colombianos quedaron afuera en semifinales contra Argentina por penales. Es un partido bueno y parejo en la final, llegan los dos mejores equipos.

¿Y qué le pareció Chile?

Mejoró un poco con Ricardo Gareca, pero tienen que aparecer jugadores nuevos para llegar a instancias mayores. Los técnicos pueden meter mano en los equipos, pero lo que realmente hacen buena a una selección son los futbolistas. Usted conoce mucho a Gareca… Sí, es un gran entrenador, que le gusta que sus equipos vayan hacia adelante, así que seguramente Chile mejorará mucho con él.