Hace una semana, Aníbal Mosa describió el peculiar escenario que se abriría en relación al futuro de Jorge Almirón en la banca de Colo Colo. Los albos habían sido eliminados en la Copa Libertadores y en la Copa Chile, lo que había generado la decepción del timonel y, por añadidura, del bloque que encabeza en el directorio de Blanco y Negro. El Club Social y Deportivo Colo Colo adhirió con sus votos a la voluntad que el portomontino expresó en las afueras de la Casa Alba.

El planteamiento del presidente albo tiene una cuota importante de retórica. "Lo que mandató el directorio es entrar en negociaciones con el entorno de Jorge Almirón. Lo que se dijo dentro no lo podemos ventilar”, dijo, inicialmente. “Jorge Almirón sigue siendo el director técnico de Colo Colo, eso hay que tenerlo claro. Veremos qué pasa de aquí al sábado. Y les avisaremos quien va a dirigir el sábado”, complementó.

¿Ahora sí? Blanco y Negro se reúne para zanjar el futuro de Jorge Almirón en Colo Colo

El sábado al que aludía el presidente albo era el día en que el Cacique enfrentaría a Unión Española. Como si se tratara de un karma, ese duelo partió cuesta arriba, con el autogol de Daniel Gutiérrez. Sin embargo, el Cacique mostró la solidez mental que no se le había visto en otros encuentros y terminó ofreciendo una de sus mejores presentaciones futbolísticas en un opaco 2025. Finalmente ganó por 4-1 y confirmó los visos de recuperación que había exhibido en la caída ante Ñublense. Aunque hubo cánticos de reproche, ninguno se dirigió a Almirón: todos pedían mayor actitud de los jugadores, quienes, estoicamente, soportaron las quejas a coro.

El transandino siguió siendo el técnico albo, la misma condición en la que llega a este miércoles, un día clave para su permanencia: a las 14.30 horas, en la Casa Alba, vuelve a sesionar el directorio del club, aunque esta vez su continuidad no figura en la tabla como materia específica. Eso sí, perfectamente puede tratarse en el acápite ‘varios’. De hecho, se da por descontado que así sucederá.

Foto: /Photosport. MARCO VASQUEZ/PHOTOSPORT

El martes 20, junto con abrir la posibilidad de negociar la salida de Almirón, el directorio albo estableció los márgenes económicos para las tratativas: entre US$ 800 mil y US$ 1 millón. La cifra más alta representa un tercio de lo que tendría que cobrar Almirón si impone la literalidad de su contrato, renovado hasta diciembre de 2026 cuando en Macul nadie dudaba de que era quien tenía que guiar la consolidación, sobre todo internacional, de un equipo obligado a ser protagonista.

En el entorno del entrenador molestaron el modo y las cantidades. “Considero que hubo un apresuramiento y una exposición innecesaria. La relación es cordial y seguiremos conversando pero por el momento no hemos logrado llegar a un acuerdo“, declaró Pablo del Río, el representante del estratega, a El Deportivo. “La grandeza del club y el cariño que le brindan los hinchas diariamente lo lleva a no bajar los brazos y redoblar los esfuerzos”, añadió, respecto de las motivaciones que llevan al DT a no bajar los brazos.

La relación entre las partes se maneja en el plano de la formalidad. Nadie le ha quitado el saludo a nadie, pero tampoco se desconoce cierta tensión.

Un respaldo crucial

Después de la victoria sobre los hispanos, el oficialismo albo reforzó la idea de que Almirón no había sido echado. Que, por el contrario, se había tenido una consideración especial, en virtud de lo que consiguió en 2024 (el título en el Campeonato Nacional, la Supercopa y los cuartos de final en la Copa Libertadores) para abrirle armoniosamente la puerta de salida. Por estas horas, por ejemplo, se contrapuso ese escenario con el más enérgico que enfrentaron Tiago Nunes en la UC y José Luis Sierra en Unión Española.

Almirón se mantiene en su puesto por dos razones fundamentales: la convicción de que puede revertir el actual momento futbolístico y una consideración que responde al constante ‘gallito’ entre las facciones que se disputan el control institucional: tiene el respaldo del denominado bloque Vial. Sin ir más lejos, el sábado, con apenas metros de distancia, el vicepresidente Eduardo Loyola y el director Carlos Cortés entregaban públicamente visiones contrapuestas respecto de la determinación.

Y otro, clave: el del gerente deportivo, Daniel Morón. En la misma reunión en que se resolvió esa salomónica figura para precipitar el adiós, el arquero del equipo albo que en 1991 consiguió la Copa Libertadores de América emitió un duro informe que, si bien reparaba en el 34 por ciento de rendimiento que los albos habían cosechado este año, muy por debajo de las expectativas, también aludía al deficiente rendimiento de seis jugadores que habían sido puntales en la campaña anterior y uno que llegó para fortalecer esa estructura.