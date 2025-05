Jorge Almirón puede estar viviendo sus últimos días en la banca de Colo Colo. El entrenador ha seguido realizando sus funciones ante la peculiar decisión que adoptó el directorio de Blanco y Negro: autorizar a la administración que encabeza Aníbal Mosa para negociar el término anticipado del contrato del entrenador. Hay un rango de entre US$ 800 mil y US$ 1 millón para ofrecer como indemnización. Es decir, un tercio del gasto que representaría el término del contrato.

El 5-4 con que se resolvió la decisión da cuenta de una postura que está lejos de ser consensuada. El bloque Mosa logró el respaldo del Club Social y Deportivo Colo Colo para persistir en su intención. Los cuatro votos del bloque Vial se mantuvieron firmes en pedir la permanencia del DT, que llegó el año pasado, en la gestión de Alfredo Stöhwing.

La tenaz defensa de Morón a Jorge Almirón que descolocó a Mosa en el directorio de Colo Colo

Mosa abandonó la Casa Alba, donde se realizó la cita, algo descolocado. Si bien se aprobó en decisión dividida la autorización para iniciar los trámites de desvinculación de Almirón, ya tenía encima una significativa cortapisa: la económica. Ahí primó la intención del bloque Vial y del Club Social y Deportivo Colo Colo de no acometer un gasto desmedido que comprometiera el futuro institucional. Cercanos a Almirón aseguraron a El Deportivo que el DT aún no ha recibido una propuesta.

Hubo otra situación que descolocó al portomontino: la férrea defensa que Daniel Morón, el gerente deportivo del club, realizó de la gestión de Almirón. El guardameta del equipo que en 1991 obtuvo la Copa Libertadores de América expuso números relativos al rendimiento que ha alcanzado el transandino quien, a pesar del magro inicio de 2025, acumula un 58,2 por ciento de efectividad (66 por ciento en 2024 y 36,8 por ciento en lo que va de este año).

Jorge Almirón, flanqueado por Stöhwing y Morón, en la presentación del DT en Colo Colo.

Según comentó un director a El Deportivo, el exguardameta se manifestó como un defensor de los procesos, una postura que viene planteando desde el tiempo en que custodiaba el arco albo. Ya en su actual puesto, abogó por la continuidad de Gustavo Quinteros en la banca, lo que consiguió hasta el término del contrato entre el exseleccionador boliviano y el club popular. En definitiva, también, reivindicó su función, que es, precisamente, inmiscuirse en materias futbolísticas específicas.

En esa línea, Morón no vaciló en desacreditar algunas de las consideraciones que escuchó de parte de los directores. “Descartó que hubiera cambios significativos en el sistema de juego y reparó en que, más allá del gusto, esa fórmula fue la que llevó al equipo a los cuartos de final de la Copa Libertadores y a ser campeón el año pasado”, confidencia la fuente. En el mismo contexto, la fuente reflejó la posición del Loro. “Dijo que una cosa era que no nos gustara y otra distinta que estuviera haciendo algo diferente”, explica. Hasta diciembre del año pasado, por cierto, nadie se habría atrevido a cuestionar la disposición ni el estilo que el extécnico de Boca Juniors le imprimía a su escuadra. Su apodo resumía la conformidad: Almiklopp. La alusión al extécnico del Liverpool no requiere explicación.

Reproche directo

A Morón, como en sus tiempos de caudillo en el campo de juego, no le tembló la voz para dar a conocer su opinión, en el pleno ejercicio de su cargo. En esa línea, por ejemplo, no vaciló en apuntar hacia el rendimiento de siete jugadores albos como una de las explicaciones para la actual crisis.

En esa línea, encontró respaldo en el CSD, que dio a conocer una concepción parecida. Los reparos van desde el nivel que los futbolistas muestran en las prácticas hasta el que logran transferir en los partidos, ambos por debajo de las expectativas que genera el plantel más millonario y, teóricamente, el que mejor se reforzó de cara a un año especial: el del centenario institucional.

También hubo alguna consideración respecto de que el declive se iba a producir en algún momento, considerando el altísimo rendimiento que, sobre todo los más longevos, habían mostrado durante el año pasado.