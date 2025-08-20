No celebró la heroica clasificación: la sorpresiva molestia de Gabriel Arias en el triunfo de Racing contra Peñarol

Racing consiguió un heroico triunfo sobre Peñarol en el duelo de revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores. Tras el triunfo de los uruguayos en el primer encuentro, la misión de los argentinos era dar vuelta la llave a toda costa.

La Academia veía cómo se le escapaba la posibilidad de continuar en carrera por el título pues hasta el minuto 83 el partido estaba igualado 1-1.

Sin embargo, las anotaciones de Adrián Martínez (83′) y Franco Pardo (90+4′) permitieron que los albicelestes avanzaran a la siguiente ronda.

Un panorama que estaba lejos de ser considerado por el técnico Gustavo Costas que, pensando en una eventual definición a penales, sustituyó a Gabriel Arias cuando comenzaba el tiempo agregado, mandando a la cancha al portero suplente Facundo Cambeses.

El disgusto fue claro, pues apenas vio el tablero electrónico con su número miró a la banca con las manos en la cintura y movió la cabeza sin poder creer lo que sucedía.

El chileno recién había logrado tapar lo que era el empate de Peñarol y el entrenador, sin una conversación previa, lo sacaban para los tiros desde los doce pasos.

La molestia quedó aún más marcada en el momento en el que Pardo puso el 3-1 en el marcador. Arias no celebró el tanto y luego se apartó de las celebraciones de sus compañeros con los hinchas sobre la cancha, un hecho que fue advertido por las cámaras de la transmisión oficial.

Allí se le pudo ver junto a Ignacio González, el preparador de arqueros de Racing, con un semblante serio y las manos en la cintura.

¿Qué pasaría por la cabeza de Arias? El arquero de Racing fue reemplazado por Cambeses para los penales, ¡pero la Academia lo ganó en el final ante Peñarol!



La explicación de Costas

En la conferencia de prensa posterior al partido, el técnico de Racing Gustavo Costas tuvo una escueta frase para referirse al cambio de Arias en el final. “Lo habíamos hablado antes entre el cuerpo técnico. Habíamos tomado esa decisión cuando terminaba el partido”, indicó.

En la misma instancia, valoró la entrega de sus dirigidos quienes a su parecer “dejaron todo en el campo de juego”.

“Sabíamos que era difícil, pero con la gente nuestra en el Cilindro y en casa le demostramos que nosotros somos fuertes. Nos merecíamos esta alegría”, complementó el DT.

“Les dije que esta era la final. Que estuvieran atentos y concentrados porque te salían de contra. Las finales se ganan, les dije. Teníamos que salir como empezamos el partido. Estoy muy contento por este grupo que cada vez te regala más cosas”, añadió más adelante.