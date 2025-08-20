SUSCRÍBETE
El Deportivo

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

El chileno tuvo un gran partido ante Peñarol y una tapada clave que impidió el empate de los uruguayos. A segundos del final, el técnico Gustavo Costas decidió su salida para que el suplente atajara en los eventuales penales. “Estaba decidido”, dijo el DT.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Gabriel Arias salió en el final de la clasificación de Racing. FOTO: Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Mientras los jugadores de Racing celebraban la tercera cifra, la definitiva, la de la clasificación en los descuentos; había uno que se auto marginaba de los festejos. Gabriel Arias había salido segundos antes del gol de Franco y no participó de los festejos debido a una polémica decisión técnica.

Comenzaba el tiempo agregado, circunstancia en la que ambas escuadras ya pensaban en la definición por penales. Entonces, el técnico Gustavo Costas mandó a la cancha al arquero suplente Facundo Cambeses en reemplazo del meta chileno.

Solo momentos antes, Arias había tenido una portentosa tapada que había evitado el potencial 2-2 de los uruguayos. Cuando el duelo se iba, el arquero sacó desde la mismísima línea un cabezazo de Matías Arezo que bien pudo ser lápida para la Academia.

Evidente disgusto

Por esa razón, cuando el capitán y golero vio su número en la tableta electrónica su sorpresa fue mayúscula. Miró a la banca, puso las manos en jarra y movió la cabeza para hacer evidente su disgusto.

Arias no las emprendió con su compañero. Al contrario, lo abrazó y le entregó la jineta. Nada estaba hablado, eso era más que indudable, se leía en el rostro duro y serio que puso el exarquero de Unión La Calera.

El chileno recién había logrado tapar lo que era el empate de Peñarol y el entrenador, sin una conversación previa, lo sacaban para los tiros desde los doce pasos. Así quedaba claro que Costas apostaba más por el ex Banfield, quien tuvo un alto porcentaje de atajadas de penales en el Taladro, con más del 30% de aciertos en ese mismo expediente.

Tanta fue la bronca del referente albiceleste que, cuando llegó el gol milagroso de Pardo para el 3-1 de la clasificación, el chileno no aparece en el cuadro de los festejos con el resto de sus compañeros.

“Lo habíamos hablado antes entre el cuerpo técnico. Habíamos tomado esa decisión cuando terminaba el partido”, fue la escueta frase del DT en la conferencia de prensa.

Ahora solo resta saber si esta decisión traerá consecuencias en la relación del jugador y su técnico. Racing está entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores y bien podría repetirse una incómoda situación como la que ocurrió en el Cilindro.

FútbolGabriel AriasRacingGustavo Costas

