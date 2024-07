El emotivo desahogo de Gabriel Arias tras terminar el colegio: “Nunca es tarde para volver a estudiar”

Gabriel Arias vive días felices en Argentina. El arquero de la selección chilena, que estuvo presente en la Copa América que se efectuó en Estados Unidos con la Roja, no sólo disfruta del presente de Racing, club que marcha en la parte alta de la Primera División de Argentina a sólo tres puntos del líder (Talleres) y con el que se alista para el segundo semestre, sino que también está pasando por un significativo momento personal. Este miércoles el futbolista comunicó que oficialmente terminó su educación secundaria.

La noticia la publicó a través de sus redes sociales, con una foto de él con el diploma en sus manos: “Cuando tenía 16, los caminos del fútbol me trajeron de Neuquén a Buenos Aires y, por ir detrás de un sueño, dejé de lado el colegio secundario sin darme cuenta de lo importante que era. Pasó mucho tiempo, pero decidí que en algún momento debía terminarlo. Y el momento llegó ahora, con 36 años, dos hijos y una larga carrera en el arco: ¡ya tengo el diploma en mis manos!”, comenzó escribiendo.

Foto: Melgarejo/Mexsport/Photosport

Luego destacó que la edad no es una excusa para terminar de estudiar: “Estoy muy contento de haber logrado cumplir con la deuda que contraje conmigo cuando era un adolescente que no alcanzaba a imaginar todo lo que el fútbol le iba a dar. Me llena de orgullo poder mirar a Gena y a Thiago a los ojos y decirles que nunca es tarde para volver a estudiar y que su papá está decidido a ir por más. Le agradezco a mi familia por estar siempre al pie del cañón para acompañarme”.

Por último, el meta cerró con una pequeña reflexión: “Hace poco leí una frase de B.B. King: ‘Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo’. A mí ya nadie me va a poder sacar todo lo que la escuela me dio”.

Su posteo en Instagram se llenó rápidamente de reacciones. Alcanzó los 18 mil ‘me gusta’ y superó ya los mil comentarios.