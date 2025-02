La provocadora declaración de Gustavo Costas que desató la ira en el Boca Juniors de Carlos Palacios y Williams Alarcón

El entrenador de Racing, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa tras la victoria de la Academia sobre Boca Juniors. Con Carlos Palacios y Williams Alarcón como titulares, el actual campeón de la Copa Sudamericana superó con creces al Xeneize en la cuarta fecha del torneo argentino.

Los dirigidos por Fernando Gago no han logrado alcanzar la regularidad que buscan. Marchan undécimos en la zona b del campeonato, con dos empates, un triunfo y una derrota. En este sentido, el DT del cuadro de Avellaneda declaró que esperaba que el enfrentamiento ante Boca sería más complicado de lo que fue.

“Contento, feliz. Hicimos un buen partido. El otro día jugamos mal y nos ganaron muy bien. Hoy el equipo volvió. Lo habíamos hablado, del compromiso que tenemos. Fuimos muy claros ganadores. Pensé que iba a ser un partido más difícil el partido, pero los jugadores lo hicieron fácil. Lo ganamos de entrada“, detalló.

Gustavo Costas levantó la Copa Sudamericana con Racing en 2024. Foto: Reuters/Cesar Olmedo.

La jugada que generó el debate en Argentina

Racing venció al Xeneize con los goles de Luciano Vietto y de Adrián Martínez, pero la polémica se instauró tras el primer tanto. La jugada se gesta en un contraataque tras un tiro libre a favor de los dirigidos por Fernando Gago. En la salida rápida, Saracchi quita el balón y termina en un saque de banda, el cual es aprovechado por Martirena para buscar a Solari, quien corre al espacio y después asiste al delantero que abrió la cuenta.

Boca se queja de que el lateral fue lanzado muchos metros más adelante de lo que correspondía, pero el juez del encuentro no lo consideró así y validó la anotación. Al finalizar el encuentro, Fernando Gago se refirió a las jugadas polémicas del partido.

“El penal no lo vi, la de Martirena tampoco la vi. Ahora, el lateral, sí, lo hizo 15 metros más adelante y saca ventaja de eso (...)No me gusta hablar de los árbitros, pero sí de algunas acciones. Si una pelota se va de un lugar, hay que hacerlo desde ese lugar“, mencionó.

Por el contrario, el exentrenador de Palestino no quiso referirse a las controversias que dejó uno de los clásicos del fútbol argentino. “No voy a meterme. No voy a hablar de lo que dijeron ellos (...) Se ganó muy bien. El primer tiempo podría haber terminado 3-0 tranquilamente. No nos generaron situaciones de gol”, apuntó.

Con la victoria el conjunto de Avellaneda alcanza el segundo lugar de la zona b del campeonato, mientras que los del barrio de La Boca quedaron relegados en la undécima posición. El cuadro de Carlos Palacios y Williams Alarcón buscará quitarse el mal trago de la derrota el próximo martes 11 de febrero a las 20 horas ante Independiente de Rivadavia en la Bombonera.