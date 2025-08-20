SUSCRÍBETE
El Deportivo

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

Diego Aguirre se quejó amargamente del penal que permitió el triunfo parcial de 2-1 para Racing. “No soy de hablar de eso, pero todo el esfuerzo del equipo se va por algo que no fue, me parece muy injusto”, explicó el entrenador uruguayo.

Rodrigo Fuentealba 
Rodrigo Fuentealba
El técnico Diego Aguirre culpó al juez colombiano Wilmar Roldán de la derrota de Peñarol.

El semblante de Diego Aguirre, técnico de Peñarol, lo decía todo. El equipo uruguayo quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 3-1 en casa de Racing, partido que tampoco estuvo exento de polémicas.

“Nos vamos con la tristeza de haber perdido la clasificación, hicimos un buen partido, tuvimos situaciones y oportunidades que malogramos. Pudimos liquidar en el momento que se nos presentó”, explicó el entrenador del equipo mirasol.

Lo cierto es que, hasta el cuarto minuto de agregado, la serie se iba a los penales. Una última desinteligencia del equipo de Brayan Cortés permitió la clasificación de los transandinos.

“No fue que no hayamos generado situaciones, porque tuvimos varias, se nos fue en el final. El equipo lo dio todo, me siento orgulloso de los jugadores, seguir construyendo y creyendo que Peñarol está de vuelta como protagonista de la Copa. Nos vamos con la frente en alto, porque lo dimos todo. Los cambios del final fueron por la posibilidad de poner buenos pateadores para la definición por penales, para eso fue”, aseguró Aguirre en conferencia de prensa.

En la misma línea, el DT agregó que “sufrimos con la pelota parada en contra, pero son cosas que pueden pasar, situaciones del partido. No hay desconcentración, esto es fútbol, es normal que el rival tenga situaciones. Aunque no debemos olvidar que enfrentamos a un gran rival, que tiene virtudes y está capacitado para pelear la Copa. Debemos tener la calma de que lo dimos todo, que generamos, tal vez merecimos más. Pero el fútbol tiene estas cosas”.

Palos contra Roldán

A pesar de lapidaria derrota, hubo una jugada que cambió completamente el rumbo del duelo. A diez minutos del final, un toque en la cabeza de Emanuel Gularte sobre el delantero de la Academia Adrián Martínez terminó en un polémico penal cobrado por el juez colombiano Wilmar Roldán.

“Sufrimos el gol en el final que duele porque nos deja afuera. Desde mi punto de vista no fue penal el segundo gol, si lo cobras tienes que cobrar diez de esos por partido. Yo les pregunto por el penal, es un toque, hay muchos toques de esos… les pregunto a los periodistas… para mí no fue penal”, aseguró el adiestrador del Manya tras la eliminación.

Luego, Aguirre fue un poco más allá en su opinión: “a ver, ya dije lo que tenía que decir sobre el arbitraje, tuvo demasiado peso el penal para que quedáramos eliminados. No soy de hablar de eso, pero todo el esfuerzo del equipo se va por algo que no fue, me parece muy injusto”.

Sobre lo que viene para el equipo de Cortés, el técnico afirmó que “mañana tenemos que empezar a darlo vuelta, esto es así. Tenemos que seguir construyendo, este es un proceso lindo, con la mayoría de estos jugadores estamos creciendo. Debemos ir por lo que viene y prepararnos para estar mejor cuando volvamos a jugar la Copa Libertadores”.

FútbolPeñarolDiego AguirreWilmar RoldánCopa LibertadoresRacing

