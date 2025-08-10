SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El desahogo del DT de Peñarol: “Sé que mucha gente se sentó a ver el error de Brayan Cortés para hacer una novela”

Tras la goleada sobre Nacional, Diego Aguirre habló largo sobre la decisión de incluir al golero chileno desde el inicio. “Es un arquero con jerarquía, con mucha regularidad, que ha sido siete años titular en Colo Colo”, elogió el entrenador.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Brayan Cortés fue uno de los mejores de Peñarol en el clásico ante Nacional. FOTO: PEÑAROL.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, apostó fuerte por Brayan Cortés. No solo por el esfuerzo que puso en llevarlo a Uruguay, sino también en la firme decisión de hacerlo debutar en el clásico ante Nacional.

Determinación redonda, desde todos los ángulos. El equipo carbonero dio un baile a su archirrival y, encima, el debutante portero chileno fue una de las figuras del equipo. Salvó una ocasión clara de gol para el Tricolor y transmitió seguridad a sus compañeros.

Tras el partido, el orgulloso técnico charrúa reconoció que nunca puso en duda la titularidad del iquiqueño para este partido. A pesar de las dudas que se generó después de filtrarse la decisión.

“Estoy muy conforme con el partido de Brayan Cortés. Cuando tomas este tipo de decisiones, porque es mi trabajo, a veces se genera una polémica, con gente a favor y contra. Desde siempre yo estaba convencido de que Cortés iba a jugar. Desde que llegó lo tenía claro”, explicó el DT del Manya en conferencia de prensa.

Asimismo, Aguirre agregó que “nunca tuve dudas de que jugara el chileno. Es un arquero con jerarquía, con mucha regularidad, que ha sido siete años titular en Colo Colo. Entonces, era natural que jugara. Que debutara en este encuentro me parecía lógico y estuvo muy bien”.

Mucho morbo

En la misma instancia, el adiestrador del equipo de Montevideo contó detalles sobre la negociación. En términos claros, advirtió que el hecho de que Cortés fuera un arquero consagrado fue una ventaja para su contratación.

“Hace una semana, cuando Cortés se bajó del avión y se confirmó que venía, la decisión ya estaba tomada. Yo estaba en constante contacto con el jugador y con la gente que trabaja con él. Ha jugado muchos partidos en el año y nunca tuve dudas de que estaba preparado para disputar este partido ante Nacional”, confirmó el exentrenador de Inter de Porto Alegre.

En la misma línea, el profesional afirmó que “todas las decisiones tienen un riesgo, pero yo estaba convencido de que era lo mejor. La idea era que el fichaje de Cortés se produjera una semana antes de lo que se resolvió. Lo pusimos, anduvo bien y ojalá tenga un ciclo bueno en esta etapa que estará con nosotros”.

Después del duelo, el técnico no se ahorró elogios hacia el meta nacional. Incluso, advirtió que existía mucho morbo en su decisión de ponerlo desde el inicio en un enfrentamiento complicado.

“Ustedes vieron cómo fue el debut de Cortés, la madurez con la que manejó la situación, vieron su juego con los pies, transmite seguridad… es un jugador de jerarquía, no trajimos un futbolista joven… sé que mucha gente se sentó hoy a ver el error de Cortés para hacer una novela, pero eso no pasó. Estoy muy contento por el arquero”, aseguró Aguirre.

LEE TAMBIÉN

Lee también:

Más sobre:FútbolBrayan CortésDiego AguirrePeñarolNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

50 años con energías renovables: Metro es certificado de carboneutralidad y lanza bip! conmemorativa

Más de 100 niños han muerto en Gaza a causa de la hambruna provocada por el bloqueo israelí

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

Detienen a tres sujetos en San Joaquín: usaron un auto de alta gama para robar vehículo en La Florida

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

4.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

5.
Crítica de discos: Bruce Dickinson decepciona, Billy Joel brilla y Roger Waters es colosal

Crítica de discos: Bruce Dickinson decepciona, Billy Joel brilla y Roger Waters es colosal

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¿Qué tan cerca estamos de una vacuna universal contra el cáncer?

¿Qué tan cerca estamos de una vacuna universal contra el cáncer?

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

50 años con energías renovables: Metro es certificado de carboneutralidad y lanza bip! conmemorativa
Chile

50 años con energías renovables: Metro es certificado de carboneutralidad y lanza bip! conmemorativa

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Detienen a tres sujetos en San Joaquín: usaron un auto de alta gama para robar vehículo en La Florida

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Héroes

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

“Tuvo un gran estreno”: prensa uruguaya llena de elogios a Brayan Cortés tras su debut con Peñarol en el clásico
El Deportivo

“Tuvo un gran estreno”: prensa uruguaya llena de elogios a Brayan Cortés tras su debut con Peñarol en el clásico

El desahogo del DT de Peñarol: “Sé que mucha gente se sentó a ver el error de Brayan Cortés para hacer una novela”

Lo que la FIFA le deja a Chile como legado del Mundial Sub 20

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York
Cultura y entretención

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Más de 100 niños han muerto en Gaza a causa de la hambruna provocada por el bloqueo israelí
Mundo

Más de 100 niños han muerto en Gaza a causa de la hambruna provocada por el bloqueo israelí

Benjamin Netanyahu: En Israel crecen las críticas contra el premier por Gaza

Detienen a banda que traficaba personas en la frontera entre Chile y Perú

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?