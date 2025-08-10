El desahogo del DT de Peñarol: “Sé que mucha gente se sentó a ver el error de Brayan Cortés para hacer una novela”

Brayan Cortés fue uno de los mejores de Peñarol en el clásico ante Nacional. FOTO: PEÑAROL.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, apostó fuerte por Brayan Cortés. No solo por el esfuerzo que puso en llevarlo a Uruguay, sino también en la firme decisión de hacerlo debutar en el clásico ante Nacional.

Determinación redonda, desde todos los ángulos. El equipo carbonero dio un baile a su archirrival y, encima, el debutante portero chileno fue una de las figuras del equipo. Salvó una ocasión clara de gol para el Tricolor y transmitió seguridad a sus compañeros.

Tras el partido, el orgulloso técnico charrúa reconoció que nunca puso en duda la titularidad del iquiqueño para este partido. A pesar de las dudas que se generó después de filtrarse la decisión.

“Estoy muy conforme con el partido de Brayan Cortés. Cuando tomas este tipo de decisiones, porque es mi trabajo, a veces se genera una polémica, con gente a favor y contra. Desde siempre yo estaba convencido de que Cortés iba a jugar. Desde que llegó lo tenía claro”, explicó el DT del Manya en conferencia de prensa.

Asimismo, Aguirre agregó que “nunca tuve dudas de que jugara el chileno. Es un arquero con jerarquía, con mucha regularidad, que ha sido siete años titular en Colo Colo. Entonces, era natural que jugara. Que debutara en este encuentro me parecía lógico y estuvo muy bien”.

Mucho morbo

En la misma instancia, el adiestrador del equipo de Montevideo contó detalles sobre la negociación. En términos claros, advirtió que el hecho de que Cortés fuera un arquero consagrado fue una ventaja para su contratación.

“Hace una semana, cuando Cortés se bajó del avión y se confirmó que venía, la decisión ya estaba tomada. Yo estaba en constante contacto con el jugador y con la gente que trabaja con él. Ha jugado muchos partidos en el año y nunca tuve dudas de que estaba preparado para disputar este partido ante Nacional”, confirmó el exentrenador de Inter de Porto Alegre.

En la misma línea, el profesional afirmó que “todas las decisiones tienen un riesgo, pero yo estaba convencido de que era lo mejor. La idea era que el fichaje de Cortés se produjera una semana antes de lo que se resolvió. Lo pusimos, anduvo bien y ojalá tenga un ciclo bueno en esta etapa que estará con nosotros”.

Después del duelo, el técnico no se ahorró elogios hacia el meta nacional. Incluso, advirtió que existía mucho morbo en su decisión de ponerlo desde el inicio en un enfrentamiento complicado.

“Ustedes vieron cómo fue el debut de Cortés, la madurez con la que manejó la situación, vieron su juego con los pies, transmite seguridad… es un jugador de jerarquía, no trajimos un futbolista joven… sé que mucha gente se sentó hoy a ver el error de Cortés para hacer una novela, pero eso no pasó. Estoy muy contento por el arquero”, aseguró Aguirre.

