¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol

Una de las grandes dudas que había en Peñarol, comienza a despejarse. El cuadro uruguayo juega este sábado (14:00 horas), el clásico ante Nacional, y la prensa de ese país se preguntaba quién sería el arquero titular ante la otrora escuadra de Eduardo Vargas.

Y si bien, encuestas a porteros históricos incluidas, se inclinaban por la continuidad del actual golero, Martín Campaña, lo cierto es que Brayan Cortés le está ganando el gallito y podría debutar bajo los tres palos del Mirasol en el duelo más importante de ese país.

O al menos eso fue lo que informó el medio Ovación, la cual en una nota titulada “La pulseada clásica se va inclinando: Cortés le empieza a sacar ventaja a Campaña en el arco de Peñarol", afirmó que el iquiqueño estará en el 11 estelar este fin de semana.

“Si bien Diego Aguirre (técnico de Peñarol) aseguró que ya sabía quién iba a atajar, pero no lo confirmó públicamente, todo indica que Brayan Cortés será el guardameta titular en el clásico ante Nacional", agregó el medio citado en su nota.

Luego agregó que “el trasandino (Cortés) comienza a inclinar la balanza a su favor más allá de que su último partido fue el 6 de julio cuando defendiendo a Colo Colo enfrentó a Universidad Católica. Fuentes aurinegras habían confiado a Ovación que ‘en un 80% Martín Campaña será el golero titular’, pero al menos fue al chileno a quien paró Aguirre en uno de los últimos ensayos tácticos“.

Y la confianza que está depositando Aguirre en el nortino es muy importante, pues los próximos días son claves para la temporada de Peñarol. Tras chocar con su archirrival, debe enfrentar a Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores (martes 12, 20:30 horas), jugar con Boston River por la liga local y viajar a Argentina a cerrar la llave con la Academia.

Lo malo es que si se produce el debut del integrante de la Roja, lo hará en un estadio vacío. Es que durante la semana, la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el símil del Tribunal de Penalidades de la ANFP, rechazó el recurso que había puesto la institución carbonera para que dejaran sin efecto las duras sanciones que les impusieron tras los incidentes que se dieron en la final del Torneo Intermedio y en la cual le ganó por penales al rival de este fin de semana.

Por lo que el Decano deberá pagar una multa de un poco más de cinco millones de pesos chilenos y jugar dos encuentros sin público en su estadio. Y el primero de ellos es el de este sábado, por lo que las gradas estarán vacías para el estreno del formado en Deportes Iquique.