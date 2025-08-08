SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol

El cuadro rioplatense debe jugar el clásico este fin de semana. Casi cuatro días después visitará a Racing por la Copa Libertadores.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Cortés podría debutar con la camiseta de Peñarol. Foto: @OficialCAP.

Una de las grandes dudas que había en Peñarol, comienza a despejarse. El cuadro uruguayo juega este sábado (14:00 horas), el clásico ante Nacional, y la prensa de ese país se preguntaba quién sería el arquero titular ante la otrora escuadra de Eduardo Vargas.

Y si bien, encuestas a porteros históricos incluidas, se inclinaban por la continuidad del actual golero, Martín Campaña, lo cierto es que Brayan Cortés le está ganando el gallito y podría debutar bajo los tres palos del Mirasol en el duelo más importante de ese país.

O al menos eso fue lo que informó el medio Ovación, la cual en una nota titulada “La pulseada clásica se va inclinando: Cortés le empieza a sacar ventaja a Campaña en el arco de Peñarol", afirmó que el iquiqueño estará en el 11 estelar este fin de semana.

“Si bien Diego Aguirre (técnico de Peñarol) aseguró que ya sabía quién iba a atajar, pero no lo confirmó públicamente, todo indica que Brayan Cortés será el guardameta titular en el clásico ante Nacional", agregó el medio citado en su nota.

Luego agregó que “el trasandino (Cortés) comienza a inclinar la balanza a su favor más allá de que su último partido fue el 6 de julio cuando defendiendo a Colo Colo enfrentó a Universidad Católica. Fuentes aurinegras habían confiado a Ovación que ‘en un 80% Martín Campaña será el golero titular’, pero al menos fue al chileno a quien paró Aguirre en uno de los últimos ensayos tácticos“.

Y la confianza que está depositando Aguirre en el nortino es muy importante, pues los próximos días son claves para la temporada de Peñarol. Tras chocar con su archirrival, debe enfrentar a Racing de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Libertadores (martes 12, 20:30 horas), jugar con Boston River por la liga local y viajar a Argentina a cerrar la llave con la Academia.

Lo malo es que si se produce el debut del integrante de la Roja, lo hará en un estadio vacío. Es que durante la semana, la Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el símil del Tribunal de Penalidades de la ANFP, rechazó el recurso que había puesto la institución carbonera para que dejaran sin efecto las duras sanciones que les impusieron tras los incidentes que se dieron en la final del Torneo Intermedio y en la cual le ganó por penales al rival de este fin de semana.

Por lo que el Decano deberá pagar una multa de un poco más de cinco millones de pesos chilenos y jugar dos encuentros sin público en su estadio. Y el primero de ellos es el de este sábado, por lo que las gradas estarán vacías para el estreno del formado en Deportes Iquique.

Más sobre:FútbolBrayan CortésPeñarolFútbol UruguayoPeñarol vs Nacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño

El peso chileno aguanta la “embestida” del Banco Central tras su primera compra de dólares para acumular divisas

Comisión Verdad y Niñez llama a entregar testimonios de niños, niñas y adolescentes vulnerados en residencias del Estado

La banda narco de chilenos y venezolanos que secuestró y mutiló a uno de los suyos en Conchalí

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

“Desaseados, mal afeitados”: Ejército ordena tomar acciones por “transgresiones” que afectan a la imagen institucional

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel
Chile

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel

Comisión Verdad y Niñez llama a entregar testimonios de niños, niñas y adolescentes vulnerados en residencias del Estado

La banda narco de chilenos y venezolanos que secuestró y mutiló a uno de los suyos en Conchalí

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño
Negocios

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño

El peso chileno aguanta la “embestida” del Banco Central tras su primera compra de dólares para acumular divisas

La canadiense Barrick venderá proyecto de oro y plata en Coquimbo a una minera de Singapur

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo
Tendencias

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Por qué Estados Unidos aumentó su recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones

Anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal: las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol
El Deportivo

¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol

Juan Tagle rompe el silencio y habla del retraso en la inauguración del Claro Arena

Aníbal Mosa aborda el posible retorno de los playoffs al fútbol chileno y entrega la postura de Colo Colo

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka
Cultura y entretención

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump
Mundo

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

La Autoridad Palestina denuncia la operación israelí en la ciudad de Gaza como un “crimen absoluto”

Estatua del general Albert Pike en Washington: el último esfuerzo de Trump por restaurar los símbolos confederados en EE.UU.

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?