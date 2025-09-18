SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Me los comí con papas fritas”: Alexis Sánchez se roba las miradas en la práctica del Sevilla

El delantero nacional sigue con la misión de ponerse a punto para la alta competencia y así poder defender a la escuadra albirroja desde el arranque.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: @SevillaFC / Instagram.

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla como refuerzo para la temporada 2025-26 dejó algunas dudas. La falta de fútbol que venía arrastrando desde su estadía en Udinese encendió algunas alarmas que de a poro el tocopillano se ha ido encargado de apagar.

Tras un gran debut, en el que aportó con una asistencia de taco para decretar el 2-2 definitivo contra Elche, la prensa española ha hecho eco del esfuerzo del delantero para ganarse un puesto como titular.

El Diario de Sevilla publicó la forma que ha encontrado el chileno para llamar la atención del técnico Matías Almeyda: “Sánchez es el futbolista que más temprano llega a entrenar. Arriba al complejo al menos una hora y media antes que el resto de sus compañeros para realizar trabajos en el gimnasio y con el balón”, destacaron.

Al mismo tiempo, el chileno destaca en las prácticas. Así se pudo ver durante una de las últimas jornadas, en las que superó sin problemas a sus compañeros en ejercicios de velocidad. “Me los comí con papas fritas”, dijo el tocopillano, entre risas.

Una iniciativa que respalda las declaraciones dadas por Alexis durante su presentación oficial. “Los primeros días han sido intensos y lindos. Llego con ganas de jugar en este campo, ver la gente a la afición y darle una alegría… Cuando entré ahora tuve una sensación linda. Creo que este año puede ser bueno”, señaló de entrada.

“¿La edad? El fútbol es algo simple. Cada año lo veo más fácil. No es un problema, hay que verlo en el campo de juego y cuando acabe la temporada habrá que ver dónde queda todo. Me siento bien, me estoy preparando para estar como un joven de 20 años. La edad es un número. Se lo tengo que poner difícil al míster. Yo vine a ayudar a los jóvenes, al club... El club está mal pero la gente está con ganas y vamos a dar una alegría a la afición este año”, agregó.

“Siempre jugamos en contra, en Inglaterra, en la selección... Tengo una anécdota y es que estaban dando los datos de quién corría más. Y él era el que más corría. Entonces qué pasa con la edad. Hay veces hay veteranos que corren más que un joven”, complementó.

Elogios

Además, tras su debut recibió halagos por parte de la prensa hispana. DAZN España aludió a los escépticos por la incorporación del chileno. “Nunca intenten retirar a un mago antes de tiempo. El tacón de Alexis Sánchez para asistir es arte”, resaltó.

Marca tampoco escatimó en elogios para la jugada. “Asistencia perfecta del chileno para que Peque empatase el partido”, consignó.

A su turno, Estadio Deportivo resaltó el esfuerzo del chileno y, por cierto, también se refirió a su acción más decisiva. “Mostró mucho compromiso dando la cara en todo momento. Un taconazo suyo propició el empate a dos”, destacó.

Mientras, el sitio oficial del Sevilla sintetizó el final del partido sin dejar pasar la inspiración del goleador histórico de la Roja. “Acusó el golpe el equipo sevillista, que aún así siguió insistiendo y acabó encontrando el premio en una acción de mucha calidad de Alexis, que la dejó de tacón para el disparo de Peque imposible para Dituro”, detalló.

Ahora, el foco está puesto en el duelo de este sábado 20 de septiembre, en el que Sevilla tendrá que visitar a Alavés desde las 13.30 horas de Chile.

FútbolAlexis SánchezSevillaLaLiga

