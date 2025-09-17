SUSCRÍBETE
El Deportivo

Jugador de Deportes Iquique denuncia amenazas de muerte en medio de la lucha por no perder la categoría

El elenco nortino atraviesa un complicado momento en la Liga de Primera.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Jugador de Deportes Iquique denuncia amenazas de muerte en medio de la lucha por no perder la categoría. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Marcelo Jorquera, actual jugador de Deportes Iquique y ex Universidad de Chile, fue increpado y amenazado por un barrista en un contexto insólito: un partido escolar de básquetbol donde participaba su hija. La denuncia fue realizada por Camila Ruiz, esposa del volante, a través de sus redes sociales. Según relató, todo ocurrió en el gimnasio de la Universidad Arturo Prat, en medio de un encuentro de niños de entre 9 y 11 años.

“Veíamos un partido de básquet de niños en el que juega mi hija, en un ambiente completamente familiar. De la nada aparece este tipo y comienza a gritar contra mi esposo diciéndole de todo, incluso amenazándolo de muerte e intentando agredirlo físicamente tirando manotazos”, escribió Ruiz.

La situación, de acuerdo con su testimonio, provocó temor entre los menores que presenciaban el encuentro. “El tipo estaba fuera de sus casillas, lo que intimidó a mi hija de cuatro años y a la hija de nuestros amigos, de tres años. No le importó el lugar ni que estuviéramos en un ambiente familiar, diciendo que no podíamos estar ahí por el momento que está pasando Deportes Iquique”, agregó.

Marcelo Jorquera en un partido de Deportes Iquique. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

El club nortino atraviesa una campaña complicada en la Liga de Primera, donde marcha último en la tabla. En ese contexto, Ruiz relató que el agresor incluso intentó escalar el conflicto: “El partido de básquet tuvo que ser detenido por todo su escándalo y agresividad. Los niños estaban asustados y no comprendían nada. El tipo comenzó a hacer llamados telefónicos diciéndonos que vendría con más personas a pegarle a mi esposo”.

La versión del acusado

Tras la denuncia pública, el señalado como responsable, identificado como Luis, dio su versión en entrevista con la radio ADN. Reconoció haber increpado a Jorquera, aunque descartó amenazas de muerte o contra los menores presentes.

“Le quité la mano porque vi que subió un escalón más pensando que se vendría encima, pero jamás hubo intimidación a una niña de cuatro años. Yo tengo hija, es todo para mí, jamás le haría daño a mi hija ni mucho menos a la hija de alguien. La señora Camila menciona eso, y eso jamás ocurrió”, aseguró.

El barrista admitió que sus gritos fueron inadecuados. “Sí, le grité lo que mencioné arriba, pero siempre hacia el jugador, nunca a ella ni a su hija. Después de eso me senté, como muestra el video, y son ellos los que van a buscarme, donde la más exaltada era la señora de Jorquera, que fue ella la que agrandó todo esto”, dijo.

Asimismo, sostuvo que intentó disculparse: “Quizás ella borró mi comentario, pero siempre reconocí que el actuar frente a la familia no corresponde”.

