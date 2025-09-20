El Niño Maravilla tenía la llave: Alexis Sánchez vuelve al gol tras 537 días y le da un triunfo clave al Sevilla

Se acabó la mala racha. En su segundo partido con la camiseta del Sevilla, Alexis Sánchez convirtió un gol luego de un año y medio y le dio un triunfo clave al conjunto de Andalucía, que se impuso por 2-1 en la visita al Deportivo Alavés. Un alivio para salir de una zona complicada de la tabla de LaLiga.

En la pizarra inicial, el entrenador Matías Almeyda se inclinó por incluir a uno de los dos chilenos como titular. Gabriel Suazo aparecía de entrada como carrilero por la izquierda, mientras que Sánchez esperaba su turno desde el banquillo, al igual que en su duelo de presentación frente al Elche.

En un principio, el conjunto andaluz no necesitó de los servicios del nortino en la ofensiva, pues consiguieron abrir el marcador en una de las primeras llegadas sobre el pórtico rival. A los 10’, el suizo Ruben Vargas inició una carrera desde mitad de cancha, agrupó rivales, y luego la ajustó en la parte alta de la red.

¡RUBEN VARGAS CONDUJO LA CONTRA Y CLAVÓ UN GOLAZO PARA EL SEVILLA DE ALMEYDA ANTE EL ALAVÉS DE COUDET!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QrFajwfThN — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Sin embargo, cuatro minutos después de la primera cifra, el planteamiento cambió. El delantero Alfon González sufrió una molestia física que lo obligó a abandonar el campo de juego. En ese momento, el Niño Maravilla se sacó la pechera e ingresó para sumar su segunda presencia consecutiva con la camiseta sevillana.

¡A LA CANCHA YA ALEXIS! Alfón González debió ser rápidamente sustituido y en su lugar entró el crack chileno



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/4YjGxuNJJ6 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

Para la mala fortuna de los suyos, la entrada de Sánchez vino de la mano con el cobro de un penal a favor del Alavés. Cuando el reloj indicaba los 15′, el zaguero Marcao derribó a Carlos Vicente en el área y el árbitro no dudó en sancionar la pena máxima. El mismo jugador que recibió la falta cambió la sanción por el gol del empate (17′). En una ráfaga de segundos, todo estaba igualado en el estadio de Mendizorroza.

La cifra en contra, de cierto modo, golpeó el ánimo del equipo de Andalucía. Al tocopillano, por ejemplo, le costó entrar en ritmo, perdiendo un balón en la salida que casi resulta en gol del argentino Lucas Boye. Suazo, en tanto, tenía que trabajar por partida doble para resguardar la espalda de un Marcao que se veía totalmente superado por la situación.

Rompe la sequía

La desconexión en términos colectivos continuó para la segunda parte. Cuando Suazo pasaba al ataque, no encontraba línea de pase en ningún delantero. Alexis era más de lo mismo, ya que en cada intento de asociarse se veía interrumpido por la marca de un defensa contrario.

No obstante, en medio de aquellos pasajes de descontrol, llegó un claro de luz. Y que mejor que de la mano del bicampeón de América con la Roja. En una gran jugada que se gestó por la derecha, José Ángel Carmona ganó terreno y asistió a Sánchez, quien definió con la derecha y le cambió el palo al portero Antonio Sivera.

¡LA LEYENDA CONTINÚA! ¡¡GOL DE ALEXIS SÁNCHEZ CON LA CAMISETA DE SEVILLA!!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FjRxmlCa8m — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

El futbolista chileno, que había tenido una temporada para el olvido con el Udinese, se reencontró con el grito de gol luego de 537 días. Su última celebración había sido el 1 de abril de 2024, en un partido de la Serie A entre el Inter de Milán y Empoli. Además, se matriculó con otros dos hitos en su destacada trayectoria: marcó después de 11 años en LaLiga y se transformó en el tercer jugador más longevo que anota en la historia del club andaluz (36 años y 275 días), durante el siglo XXI.

36 - Jugadores más veteranos en marcar con el @SevillaFC en @LaLiga en el siglo XXI:



1. Jesús Navas 🇪🇸 - 38 años y 298 días

2. Sergio Ramos 🇪🇸 - 38 años y 0 días

3. ALEXIS SÁNCHEZ 🇨🇱 - 36 años y 275 días

4. Ivan Rakitic 🇭🇷 - 35 años y 247 días



Interminable. pic.twitter.com/QTSiigVMhK — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2025

Con esta aparición estelar, el ariete nacional saca del irregular presente al elenco del Ramón Sánchez Pizjuán. El Sevilla llegó a su segundo triunfo de la campaña y alcanzó la octava casilla, con siete puntos de 15 posibles. A mitad de semana buscarán seguir escalando posiciones, cuando reciban al Villarreal.