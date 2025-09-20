SUSCRÍBETE
El Deportivo

La Roja Sub 20 termina invicta su preparación para el Mundial: empata ante Nigeria en el Monasterio Celeste

Felipe Faúndez, que está en estado de gracia, marcó el gol de la Selección Chilena que concluyó sus ensayos para la fiesta universal.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Chile igualó ante Nigeria en su último encuentro de preparación para el Mundial. Foto: Carlos Parra/Comunicaciones FFCH.

La Roja concluyó su preparación para el Mundial Sub 20, que comienza el sábado 27 de septiembre. Y lo hizo con buenos resultados. Este sábado, igualó 1-1 frente a Nigeria, en el Monasterio Celeste, donde el cuerpo técnico de Nicolás Córdova concentró al plantel de cara al trascendental desafío que comienza la próxima semana.

Los africanos abrieron el marcador en los 28’. Tres minutos después, Felipe Faúndez marcó la igualdad. Es el segundo tanto consecutivo del lateral de O’Higgins en el acondicionamiento final para el torneo global.

Felipe Faúndez marcó un gol ante Nigeria. Foto: Carlos Parra/Comunicaciones FFCH.

La recta final

Chile inició su último ciclo de preparación en Sao Paulo (Brasil) a principio de mes. En dicha ocasión, enfrentaron a Arabia Saudita en dos duelos, los cuales terminaron igualados a un gol con tanto de Lautaro Millán.

Luego enfrentó a Corea del Sur, en Quilín y se impuso por 2-1. Anotaron Bruno Torres y el mencionado Faúndez.

En el Mundial, Chile debutará en el evento planetario el próximo 27 de septiembre, frente a Nueva Zelanda. Luego, el 30 de este mes, se medirá con Japón y terminará la fase de grupos contra Egipto el 3 de octubre. Todos los compromisos serán a las 20 horas y se desarrollarán en el Estadio Nacional.

Mira el gol de Chile ante Nigeria:

