“Deberás pasar por un infierno...”: el llamativo mensaje de Alexis Sánchez en sus peores días en el Udinese

“Deberás pasar por un infierno...”: el mensaje de Alexis Sánchez en sus peores días en el Udinese. . Por @alexis_officia1

Alexis Sánchez vuelve a dejar mensajes en sus redes sociales. Este viernes, el delantero nacional utilizó su cuenta de Instagram para subir una escena de Rocky IV, con una clara alusión al complejo momento que atraviesa en Italia.

En el extracto compartido por el tocopillano, el personaje Duke le dice a Rocky: “Deberás pasar por un infierno, peor que cualquier pesadilla que hayas soñado. Pero al final, sé que acabarás venciendo… Sabes lo que tienes que hacer”. A lo que el protagonista responde: “Lo intentaré”.

El gesto no pasa desapercibido. En Udinese, el atacante chileno ha vivido semanas turbulentas. Rumores sobre una posible salida, su tardía incorporación a la pretemporada y la ausencia en los primeros partidos oficiales de la Serie A solo han aumentado las dudas sobre su posición en el club. Desde el año pasado arrastra un conflicto con el técnico Kosta Runjaić.

En la misma publicación de Instagram, acompañó la escena de la película con una fotografía del entrenamiento, en la que aparece junto a algunos compañeros de equipo. El mensaje que la acompañaba fue breve: “Estamos listos”.

No es la primera vez que Sánchez recurre a referencias culturales para comunicar su estado. En distintas etapas de su carrera, especialmente en momentos de críticas o dudas, ha utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de motivación.