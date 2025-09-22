Alejandro Tabilo confirma su resurgimiento y jugará la final del ATP de Chengdú. . Por Photosport

Alejandro Tabilo (112° del ranking ATP) necesitaba un partido así. Tras meses de frustraciones médicas y un calendario interrumpido por lesiones que lo hicieron retroceder más allá del puesto 100 del ranking, el tenista chileno encontró en el ATP 250 de Chengdú la cancha ideal para reencontrarse con su mejor versión.

El fin de semana pasado ya había exhibido su alza al alcanzar la final del Challenger de Guangzhou. Este lunes, el zurdo derrotó con autoridad al estadounidense Brandon Nakashima (33°) por 6-4 y 7-6(0), avanzando a la final del torneo chino.

La semifinal ante el estadounidense fue una prueba exigente. El chileno arrancó sólido, sin regalar oportunidades, hasta que en el quinto juego del primer set llegó la diferencia: un error del norteamericano le permitió a Tabilo concretar el primer quiebre del duelo. Desde ahí, administró con madurez la ventaja, confirmando con buenos servicios y cerrando la manga inicial por 6-4.

Tabilo vuelve a una final a nivel ATP.

El segundo parcial fue todavía más cerrado. Ambos jugadores protegieron su saque con eficacia, evitando cualquier concesión. Tabilo tuvo un punto de quiebre en el 2-2 que no logró capitalizar, pero no se desestabilizó. El partido avanzó hacia una definición de alta tensión: 5-5, luego 6-6, y la certeza de que el tie break sería inevitable.

Allí emergió la mejor versión del chileno. Lo que había sido un encuentro equilibrado se convirtió en un monólogo. Tabilo encadenó seis puntos consecutivos que dejaron sin respuesta a Nakashima. El 7-0 fue la firma perfecta para un triunfo categórico, que lo instala en la quinta final ATP de su carrera.

En este partido, el oriundo de Toronto registró 11 aces, con un 80% de efectividad en sus primeros servicios, de los cuales ganó el 85%.

Más allá del resultado, la forma importa. El zurdo no enfrentó puntos de quiebre en todo el partido y supo gestionar los momentos de presión. Ahora espera rival entre el italiano Lorenzo Musetti (9° del mundo) y el kazajo Alexander Shevchenko (96°). Si el chileno se impone en la definición, escalará al lugar 72° del escalafón planetario del tenis.