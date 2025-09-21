Alejandro Tabilo se mete entre los cuatro mejores en el Chengdu Open y vuelve al Top 100

Alejandro Tabilo experimentó una jornada memorable. De esas que se atesoran por mucho tiempo. Es que cuando todo parecía perdido, sacó lo mejor de sí para darle vuelta el partido a Christopher O’Connell y meterse entre los cuatro mejores del Chengdu Open.

El representante nacional partió cayendo en el primer set por 4-6 ante el número 103 del ranking ATP, pero luego de dar una dura batalla en la segunda manga, igualó la contienda con un 7-5 a su favor. Y eso fue un impulso anímico para Tabilo y el gran derrumbe del oceánico, ya que en el tercer y definitivo set, el zurdo arrasó con su rival y se llevó el juego con un contundente 6-2.

Con este triunfo, Tabilo alcanza su octava semifinal en los torneos ATP y rompe una mala racha de 450 días en el circuito, pues la última vez que se había presentado en unas semifinales había sido en la edición del año pasado del ATP 250 de Mallorca, torneo que terminó ganando.

Alejandro Tabilo logró regresar al top 100. Chengdu Open

Vuelve a la elite del tenis mundial

Pero sin duda lo más importante de la victoria del deportista de 28 años es que con su victoria en cuartos de final, volvió a meterse en la elite del tenis mundial. Al derrotar a O’Connell se aseguró una plaza en el Top 100 pues aparece en el puesto 92 del PIF Live ATP Rankings.

Esto le permitirá, asegurar su participación en los torneos ATP 250, sin tener que jugar las clasificaciones como fue en este caso y donde marcó un hito pues es el tercer jugador procedente de la previa en llegar a estar entre los cuatro mejores: antes lo habían logrado Bernard Tomic en 2018 y Alibek Kachmazov en 2024.

Cabe recordar que Tabilo renunció a estar en el equipo de Copa Davis que derrotó a Luxemburgo para privilegiar la gira asiática y los resultados le están dando la razón, ya que, la semana pasada fue finalista en en el ATP Challenger Tour en Guangzhou, (cayó ante Juan Manuel Cerúndolo) y ahora está a un partido de un nuevo desenlace.

Claro que ahora se le viene lo más difícil, pues este lunes -a eso de las seis de la mañana- deberá enfrentar al favorito del torneo, Brandon Nakashima. El estadounidense que se encuentra en el casillero 33 y tiene 24 años, llegó a esta instancia al derrotar a su compatriota Marcos Giron por 6-3, 2-6, 7-6(3).

Mira el punto ganador de Alejandro Tabilo: