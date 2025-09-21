SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Alejandro Tabilo se mete entre los cuatro mejores en el Chengdu Open y vuelve al Top 100

El tenista chileno partió perdiendo el primer set ante el australiano y luego ganó los dos siguientes para regresar a la elite del ranking ATP.

Por 
Jorge Sánchez Leiva
Alejandro Tabilo ya está entre los cuatro mejores del Chengdu Open. Foto: @TeamChile_COCH.

Alejandro Tabilo experimentó una jornada memorable. De esas que se atesoran por mucho tiempo. Es que cuando todo parecía perdido, sacó lo mejor de sí para darle vuelta el partido a Christopher O’Connell y meterse entre los cuatro mejores del Chengdu Open.

El representante nacional partió cayendo en el primer set por 4-6 ante el número 103 del ranking ATP, pero luego de dar una dura batalla en la segunda manga, igualó la contienda con un 7-5 a su favor. Y eso fue un impulso anímico para Tabilo y el gran derrumbe del oceánico, ya que en el tercer y definitivo set, el zurdo arrasó con su rival y se llevó el juego con un contundente 6-2.

Con este triunfo, Tabilo alcanza su octava semifinal en los torneos ATP y rompe una mala racha de 450 días en el circuito, pues la última vez que se había presentado en unas semifinales había sido en la edición del año pasado del ATP 250 de Mallorca, torneo que terminó ganando.

Alejandro Tabilo logró regresar al top 100. Chengdu Open

Vuelve a la elite del tenis mundial

Pero sin duda lo más importante de la victoria del deportista de 28 años es que con su victoria en cuartos de final, volvió a meterse en la elite del tenis mundial. Al derrotar a O’Connell se aseguró una plaza en el Top 100 pues aparece en el puesto 92 del PIF Live ATP Rankings.

Esto le permitirá, asegurar su participación en los torneos ATP 250, sin tener que jugar las clasificaciones como fue en este caso y donde marcó un hito pues es el tercer jugador procedente de la previa en llegar a estar entre los cuatro mejores: antes lo habían logrado Bernard Tomic en 2018 y Alibek Kachmazov en 2024.

Cabe recordar que Tabilo renunció a estar en el equipo de Copa Davis que derrotó a Luxemburgo para privilegiar la gira asiática y los resultados le están dando la razón, ya que, la semana pasada fue finalista en en el ATP Challenger Tour en Guangzhou, (cayó ante Juan Manuel Cerúndolo) y ahora está a un partido de un nuevo desenlace.

Claro que ahora se le viene lo más difícil, pues este lunes -a eso de las seis de la mañana- deberá enfrentar al favorito del torneo, Brandon Nakashima. El estadounidense que se encuentra en el casillero 33 y tiene 24 años, llegó a esta instancia al derrotar a su compatriota Marcos Giron por 6-3, 2-6, 7-6(3).

Mira el punto ganador de Alejandro Tabilo:

Más sobre:TenisAlejandro TabiloChengdu OpenATP Tour

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Violento incidente se registra en las inmediaciones de fiesta en Puchuncaví: funcionario de la PDI utilizó su arma de servicio

Papa León XIV sobre Gaza: “No hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza”

Investigan muerte de hombre en Valparaíso: amplían detención de carabinero de civil que lo habría abatido

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

Fiscalía de Bolivia ordena la detención del hijo mayor de presidente Luis Arce

Lo más leído

1.
La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

La casa que compró Nicolás Ibáñez en $ 3 mil millones

2.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

3.
Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

Actualizan estado de salud de carabinero accidentado tras caer de su caballo en el Parque Padre Hurtado

4.
“Pasémoslo bien, pero con responsabilidad”: El mensaje del alcalde de Vichuquén días antes de ser detenido por conducir en estado de ebriedad

“Pasémoslo bien, pero con responsabilidad”: El mensaje del alcalde de Vichuquén días antes de ser detenido por conducir en estado de ebriedad

5.
Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Jorge Martínez: “Cuando le renovaron el contrato a Almirón, inmediatamente tuvo un cambio de actitud”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 21 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Lo que tienes que saber: Domingo 21 de septiembre

Lo que tienes que saber: Domingo 21 de septiembre

Investigan muerte de hombre en Valparaíso: amplían detención de carabinero de civil que lo habría abatido
Chile

Investigan muerte de hombre en Valparaíso: amplían detención de carabinero de civil que lo habría abatido

Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming

Emiten alerta por tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”
Negocios

Klaus Schmidt-Hebbel: “Estoy seguro que Marcel no hubiese cometido los errores de los ministros actuales y del Presidente en el debate con el BC”

Eduardo Guerrero, a dos años del fraude a Primus Capital: “Ha sido la experiencia profesional más difícil de mi vida”

Gasto público: Es hora de actuar

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño
Tendencias

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las siete maravillas del mundo

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Segunda victoria en fila: Max Verstappen aprovecha el abandono de Piastri y arrasa en el GP de Azerbaiyán
El Deportivo

Segunda victoria en fila: Max Verstappen aprovecha el abandono de Piastri y arrasa en el GP de Azerbaiyán

Matías Almeyda llena de elogios a Alexis Sánchez: “En este deporte, la ganas marcan una diferencia más que los años”

Alejandro Tabilo se mete entre los cuatro mejores en el Chengdu Open y vuelve al Top 100

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Bullicio y serenidad
Cultura y entretención

Bullicio y serenidad

Monja y poeta: un relato de Jaime Bayly

Pedro Mairal, escritor argentino: “La verdad, no soy optimista, me parece que hay una furia en el aire”

Papa León XIV sobre Gaza: “No hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza”
Mundo

Papa León XIV sobre Gaza: “No hay futuro basado en la violencia, en el exilio forzoso, en la venganza”

Fiscalía de Bolivia ordena la detención del hijo mayor de presidente Luis Arce

De las pantallas a las calles: Cómo la Generación Z está sacudiendo a los gobiernos del sur de Asia

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención