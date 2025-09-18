Alejandro Tabilo avanza a en el ATP 250 de Changdú y recupera el número uno de Chile

Alejandro Tabilo celebra por partida doble en China. El tenista nacional, quien hoy aparece ocupando el 112° puesto del Ranking ATP, consiguió imponerse en dos sets de 6-4 y 6-3 al australiano Jordan Thompson (78°) para inscribirse en la segunda ronda del ATP 250 de Chengdú, China.

Jano no solo celebra la victoria, sino que también este triunfo le permite volver a instalarse como la primera raqueta nacional, tal como lo refleja el ranking en vivo de la ATP, superando a Nicolás Jary que ahora aparece en el 111° lugar.

El partido para Jano arrancó de manera sólida, manteniendo sus servicio a pesar de tener un primer juego en el que Thompson intentó generar un quiebre temprano, pero todo fue bien salvado por el chileno.

En el noveno juego el oceánico tuvo una nueva chance para complicar al tenista nacional. El australiano alcanzó a ponerse 15-40, pero Tabilo se las arregló para salir de la situación compleja para remontar y quedar 5-4 arriba.

En el game siguiente, el chileno se las arregló para aprovechar la frustración de su rival, quebrándole el servicio en la primera chance que tuvo y así llevarse el primer set por 6-4.

En el parcial siguiente, Jano tuvo dos oportunidades para quebrarle a Thompson en el segundo juego, pero sin éxito. De esta manera debió esperar y en el sexto se creó una nueva chance. Tras dejar al australiano 0-40, logró adelantarse en el marcador y tras la confirmación respectiva, se puso 5-2 arriba.

De esta manera, aprovechó su saque en el noveno juego para cerrar el set por 6-3 y el partido que le permite avanzar a la segunda ronda de la competencia, acumulando su tercer triunfo consecutivo en la gira asiática.

Complicado desafío en los octavos de final

Su próximo rival será el segundo sembrado del torneo: el italiano Luciano Darderi (30°) quien llegó directamente a los octavos de final gracias a esta condición.

Ambos tenistas se han enfrentado en dos oportunidades en el circuito ATP. El primer encuentro se llevó a cabo en el ATP de Santiago disputado en 2024 por los cuartos de final. Allí Tabilo se impuso por 6-0 y 7-5.

El encuentro más reciente ocurrió en el Masters 1000 de Cincinnati, también en 2024. En la pista dura se impuso el europeo por 6-3 y 7-6 (5).

Una medida que le ha sido exitosa

Cabe recordar que Alejandro Tabilo decidió no ser parte de la serie de Copa Davis contra Luxemburgo con el fin de seguir recuperando su nivel en el circuito tras sufrir una serie de lesiones que lo obligaron a alejarse de las canchas y, con ello, registrar una gran caída en la clasificación.

“Muchos me critican por no jugar la Davis, pero nadie sabe realmente lo que estoy viviendo. No es que no quiera representar a Chile: es que mi físico no me acompaña y necesito recuperarlo y poder seguir agarrando partidos para poder volver”, se defendió días antes del desarrollo de la llave que se llevó a cabo en el Court Central del Estadio Nacional.

“Hace semanas hablé con Massú, el capitán, y le expliqué mi situación. Forzar ahora sería arriesgar aún más mi salud y volver a quedar parado meses, algo que mi carrera no puede permitirse en este momento”, expuso.

“Hoy lo que más necesito es recuperar mi salud, volver a competir seguido y ganar partidos para reencontrar la confianza. Esa es la única manera de representar a Chile de la forma en que siempre lo he hecho y poder volver a competir como necesito”, remarcó.

Esta ausencia al final ha traído buenos resultados al chileno, pues el mismo fin de semana que se desarrolló la Copa Davis, Tabilo alcanzó la final del Challenger de Guangzhou, perdiendo la definición contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo (86°), por parciales de 6-2 y 6-3. Con aquello, sumó puntos que lo dejaron como la segunda raqueta nacional.