Pellegrini aborda las dudas sobre su renovación en el Betis: “Eso siempre viene de la parte de la directiva”

El futuro de Manuel Pellegrini en el Betis no está seguro. El DT tiene contrato hasta junio de 2026 y si bien la intención de la directiva es que continúe al mando, no tienen claro que decisión tomará el Ingeniero. “No te puedo decir nada diferente a lo que dije hace una semana, lo que dije hace dos semanas y lo que dije hace tres semanas”, comentó Ángel Haro, presidente del elenco andaluz, hace unos días.

En esa línea, el directivo le bajó el perfil al hecho de que no hayan conversaciones y enfatizó en que el chileno tiene vínculo vigente con el club. “Vamos a seguir centrados en la temporada. Cuando encontremos el momento propicio, nos centraremos de nuevo. Y poco más, ahora mismo Manuel tiene el contrato en vigor”, dijo.

Por lo mismo, en la conferencia previa al duelo frente a la Real Sociedad, que se jugará este viernes a las 16 horas, Manuel Pellegrini abordó las palabras de la máxima autoridad del cuadro de Sevilla.

"Es un tema que prefiero no tocarlo. Lo más importante es la parte futbolística. La renovación viene siempre de la parte de la directiva. Los tiempos que se manejan no los podría decir yo porque no los conozco. Los tiempos van dependiendo de muchos factores", comenzó diciendo.

“Me extrañó que pareciera una despedida. Yo estoy muy feliz. Ojalá pudiésemos seguir con el trabajo en la medida de seguir logrando objetivos”, agregó el estratega nacional.

El Ingeniero también tuvo palabras para la Real Sociedad, su próximo rival. “Partido muy difícil ante un rival siempre directo para posiciones europeas. No está pasando por un buen momento, con cambios importantes, pero la dificultad siempre es la misma. La Real, por el plantel que tiene va a seguir siendo un rival directo en la pelea por Europa. No creo que sea un rival para despreciarlo", señaló.

El, DT, de paso, pidió tranquilidad por el irregular arranque del equipo. Betis, en cinco partidos jugados en LaLiga, apenas ha ganado uno. Registra tres empatas y una derrota. Marcha en la 10 posición, con seis unidades.

“Creo que el equipo en estas cinco temporadas ha pasado por momentos peores y mejores. Estamos recién comenzando una competición. Uno quiere seguir con una idea futbolística que se mantiene a través del juego y los rendimientos individuales. Sabemos que durante la temporada habrá momentos también como éste. Seguimos con la misma ilusión de lograr los objetivos de dar un paso más”, confesó.

Además, aseguró que están trabajando en la parte defensiva. Al equipo andaluz le han encajado 6 goles en 5 encuentros disputados. “No estoy inquieto por la forma de defender del equipo. Nos han hecho seis goles, es mucho. Pero no creo que nuestro portero esté atajando mucho. Nos llegan poco. Los goles han venido por jugadas puntuales”, agregó.

Para cerrar, volvió a reiterar que la ilusión para la temporada entrante está fijada en clasificar a la próxima Champions League. “Sé lo que piensa la parte directiva. Esa ilusión la hemos tenido todos los años. Al final de la temporada la realidad refleja dónde estamos. Tenemos la ilusión y hay que mostrarla en cada partido, es lo que hemos hecho estas cinco temporadas. Ojalá demos un pasó más, pero vamos a ir buscando cada partido”.