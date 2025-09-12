SUSCRÍBETE
El Deportivo

¿Le abre la puerta a la Roja? Manuel Pellegrini aborda su futuro en el Betis

El entrenador finaliza su vínculo contractual con el cuadro verdiblanco al cierre de la temporada.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
¿Le abre la puerta a la Roja? Manuel Pellegrini deja en el aire su futuro en el Betis: “No hemos hablado de continuidad”. FIRO SPORTPHOTO/PHOTOSPORT

Manuel Pellegrini atraviesa un momento clave en su carrera. El Ingeniero vive su última temporada bajo contrato con el Real Betis, institución a la que arribó en 2020 y con la que logró instalarse en la historia al conquistar la Copa del Rey de 2022, además de consolidar al club andaluz como un protagonista habitual en España.

El vínculo del chileno con los verdiblancos expira a mediados de 2026 y la incertidumbre sobre su futuro se acrecienta. En Sevilla crece la expectación por una eventual renovación, considerando el salto competitivo que el DT le otorgó al equipo. Sin embargo, una extensión de contrato tendría una consecuencia inmediata: cerraría la puerta a que Pellegrini asuma la banca de la Roja, cuyo próximo entrenador será definido en enero de 2026.

Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta el final de la temporada 2025-26.

Como nunca antes, el técnico nacional ha manifestado públicamente su disposición a dirigir a Chile. “Quiero entrenar a la selección si existe un proyecto”, ha repetido en sus últimas intervenciones.

Por ahora, la decisión está en suspenso. Consultado en España sobre la posibilidad de extender su estadía, Pellegrini, de 71 años, bajó el tono a la discusión. “No hemos hablado últimamente con el club para ver la continuidad en el Betis. Ya lo dirá el tiempo”, expresó, dejando abierta la duda sobre lo que vendrá.

El técnico también se dio espacio para valorar su paso por el conjunto bético. “Para mí es un orgullo haber estado seis temporadas a cargo de este equipo, que tiene una hinchada tan pasional, y darle alegrías. Ya veremos qué pasa con el futuro”, señaló.

Aun así, dejó claro que su presente no se verá afectado por la incertidumbre. “Mi compromiso va a seguir siendo el mismo. Estamos involucrados para ganarle al Levante y el compromiso será igual con contrato o sin contrato para la próxima temporada”, sentenció.

Por otro lado, el Ingeniero habló del arribo de Alexis Sánchez al Sevilla, el clásico rival del Betis. “Es un jugador con una trayectoria que pocos pueden tener. Ahora le tocó jugar en Sevilla por distintas circunstancias, pero ha jugado en Barcelona, Manchester United, Inter... equipos de primer nivel. Está en una edad en la que puede demostrar por qué está aquí. Está en el otro equipo de Sevilla, no le puedo desear mucha suerte, pero seguro que todavía va a ser un aporte importante porque tiene calidad. Nos hubiera gustado traerlo hace dos o tres años, lo ofrecimos, pero por circunstancias no pudo llegar”, señaló.

