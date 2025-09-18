Técnico de Boca Juniors le da un correctivo a Carlos Palacios tras los reclamos del jugador por ser sustituido

El ambiente al interior de Boca Juniors volvió a tensarse el pasado fin de semana debido a un hecho extrafutbolístico. El chileno Carlos Palacios fue otra vez el protagonista de una polémica que se llevó las miradas en el empate contra Rosario Central.

El volante nacional fue reemplazado en la segunda mitad mostrando un claro descontento por lo acontecido. Así lo reflejaron las cámaras de la transmisión oficial, en donde se pudo ver cómo la Joya discutió con Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico liderado por Miguel Ángel Russo. Aquella reacción se transformó rápido en un tema para los medios argentinos.

A Carlos Palacios no le gustó nada ser reemplazado en Arroyito... pic.twitter.com/UvS3LTdms8 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 14, 2025

Ahora, TYC Sports dio a conocer que el técnico de Boca se puso firme y citó directamente a Palacios para conversar con él sobre la actitud mostrada con Úbeda, como una forma de darle un correctivo de cara al futuro, pues se trata de una conducta que “no puede volver a repetirse”, destaca el medio.

Allí agregan que se trató de una charla “breve, concisa y contundente” y en buenos términos con el fin de darle una lección disciplinaria.

Por cierto, aclaran que el hecho de que Russo haya tenido este diálogo con Palacios no significa que quede marginado para los próximos encuentros, salvo que el adiestrador decida hacer cambios tácticos o el jugador presente complicaciones físicas.

Y en el caso de que así sea, aparecen Williams Alarcón y Alan Velasco como eventuales reemplazantes de Palacios en el mediocampo.

No fue solo Palacios

El correctivo a la actitud de Carlos Palacios por parte de Miguel Ángel Russo no es algo nuevo. El técnico previamente ya había realizado un gesto similar con Edinson Cavani y Miguel Ángel Merentiel.

El uruguayo tuvo un encuentro con el DT después del choque con Independiente Rivadavia en Mendoza, cuando el ex PSG también le reprochó a Úbeda el cambio.

En el caso de Merentiel, el correctivo llegó en la tercera fecha tras la caída contra Huracán. En aquella ocasión el futbolista, tras ver que debía abandonar la cancha, se fue corriendo directo al vestuario, generando la sorpresa de sus propios compañeros.

De momento, habrá que esperar hasta este domingo 21 de septiembre para ver si Miguel Ángel Russo coloca a Palacios entre los titulares para el duelo contra Central Córdoba por la novena fecha del torneo de Clausura transandino. Aquel duelo está programado para las 21.15 horas de Chile.