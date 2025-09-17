SUSCRÍBETE
El Deportivo

Sufre Gorosito: Alianza Lima pierde a jugador clave para la ida ante la U en Copa Sudamericana

El cuadro de la capital peruana no podrá contar con una de sus figuras en la ofensiva.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Alianza Lima perderá a Paolo Guerrero por lesión para el partido de ida de Copa Sudamericana ante la U.

Alianza Lima recibe malas noticias a solo un día del partido ante Universidad de Chile, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El cuadro de la capital peruana, que dirige Néstor Pipo Gorosito, sufrió la baja por lesión de Paolo Guerrero, una de las figuras en la ofensiva.

Según reportó Edu Sobrino, periodista que se encarga de cubrir la actualidad del conjunto incaico, el histórico delantero de la Selección de Perú no podrá decir presente en el estadio de Matute por molestias físicas.

El atacante venía arrastrando una complicación física previa a la fecha FIFA de septiembre. Sin embargo, desde el elenco blanquiazul decidieron darle rodaje al retorno del receso para el partido de la Liga 1 frente al Deportivo Garcilaso. El ‘Depredador’ jugó cerca de 30 minutos, pero no pudo mostrar su mejor nivel a causa de la dolencia.

De esta manera, Gorosito lamenta la ausencia de uno de sus principales referentes en el ataque para el choque con los laicos. Para la presente temporada, Guerrero acumulaba 10 goles totales (siete por el campeonato local y tres por la Copa Libertadores) y se ubicaba como el segundo máximo artillero de la plantilla, por detrás del también experimentado Hernán Barcos, que posee 13 dianas (cinco en Libertadores, siete en la Liga 1 y uno por Sudamericana).

Cabe remarcar que el partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile está programado para este jueves 18 de septiembre a las 21.30 horas de nuestro país. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, o también estará disponible en el catálogo deportivo de Disney+.

