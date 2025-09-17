Champions League: el millonario Liverpool sufre para vencer al Atlético de Madrid en un partidazo con el Cholo Simeone expulsado

Por rendimiento, gasto en fichajes y nombres propios, el Liverpool asoma como uno de los grandes atractivos de la Champions League en su edición 2025-2026. El último monarca de la Premier debutó este miércoles en la Fase de Liga y lo hizo con un triunfo sobre la hora. En el icónico Anfield, los Reds se impusieron 3-2 al Atlético de Madrid, en uno de los partidos estelares de la jornada inaugural.

El cuadro que dirige Arne Slot es el club que más invirtió en el último mercado de pases a nivel internacional: 485 millones de euros (569 millones de dólares). Una cifra astronómica para pelear por todo, en un contexto en el cual los equipos ingleses son los que mandan desde lo económico. El gran precio del Liverpool, el sueco Alexander Isak, fue el centrodelantero titular, acompañado por Mohamed Salah y Cody Gakpo en ofensiva. Enganchado, Florian Wirtz.

El Atleti, que ha tenido un irregular comienzo en la liga española (un triunfo en cuatro jornadas), sufrió en los primeros minutos del partido. La nutrida propuesta defensiva de Diego Simeone no resultó al encajar dos goles en menos de 10′.

Los Reds salieron con un hambre voraz y lo demostraron con un arranque trepidante. Abrieron el marcador en los 4′, mediante un tiro libre de Salah que tiene un desvío en Andy Robertson, dejando sin reacción a Jan Oblak. El meta esloveno completó 500 partidos en la tienda rojiblanca. Casi de inmediato, llegó el 2-0. Una combinación entre Mo Salah y Gravenberch permitió al egipcio penetrar en el área, como puntero derecho, y definir con la zurda para convertir (6′).

Escenario ideal para los ingleses, y complicado para los hispanos. El plan de juego del Cholo Simeone se desmoronó rápidamente. Cada ataque del Liverpool, con espacios, era una opción de estirar la diferencia. Tuvo algunas ocasiones, sin embargo el marcador no se movió. Al filo del entretiempo, el cotejo entra en un nuevo estado por el descuento visitante. El polifuncional Marcos Llorente puntea el balón con la derecha y bate a Alisson para el 2-1, justo antes del descanso.

Si bien cada ataque era explosivo para los rojos, su superioridad se redujo para el complemento. El Atlético supo emparejar las acciones, aunque le faltó una pizca para ser más punzante en ofensiva. Pesó la ausencia de Julián Álvarez, por lesión. En los 65′, Salah tuvo el tercero para el local, pero su remate dio en un poste.

Si el descuento fue un gol de otro partido, el 2-2 también. Marcos Llorente concretó su doblete en Anfield a los 81′, con una volea desde fuera del área, que roza en el taco de Alexis Mac Allister y descoloca al brasileño Alisson. En el epílogo, los Reds fueron con todo a buscar la victoria, sobre todo con balones aéreos. Uno de ellos resultó. Segundo minuto de tiempo añadido y un córner de Szoboszlai es cabeceado por el notable Virgil van Dijk, quien mete la pelota en un rincón para devolverle los colores a sus hinchas.

La polémica se desató en el término del encuentro porque Simeone se enfrascó en una discusión con un hincha local, quien estaba detrás del banco y, aparentemente, lo insultó y le hizo gestos obscenos (eso reclamaba el DT argentino). Al Cholo lo debieron contener. Terminó expulsado. “Me insultaron todo el partido y reaccioné mal”, dijo tras el encuentro.

El campeón debutó goleando

En otro de los encuentros del día, Paris Saint-Germain partió ratificando su buen andar. En el Parque de los Príncipes, la escuadra de Luis Enrique goleó 4-0 a la Atalanta, que ya no tiene a Gian Piero Gasperini en el banquillo. Marquinhos (3′), Kvaratskhelia (39′), Nuno Mendes (51′) y Gonçalo Ramos (90′+1) anotaron para los parisinos.

Y en un choque de campeones, Bayern Múnich derrotó 3-1 al Chelsea, en Alemania. Un autogol de Chalobah abrió la cuenta para los bávaros (20′). Después, Harry Kane convertiría dos tantos (27′ y 63′). La anotación de los Blues fue de Cole Palmer (29′). También debutó ganando el Inter de Milán. Lo hizo a domicilio, 2-0 sobre el Ajax. Doblete de Marcus Thuram para los lombardos.