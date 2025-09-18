“Va a tener pesadillas con Vitor Roque”: en Argentina critican a Paulo Díaz tras la caída de River Plate frente a Palmeiras

Este miércoles River Plate y Palmeiras se enfrentaron por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en Buenos Aires y fueron los brasileños los que acabaron llevándose la victoria por 2-1.

En el duelo, uno de los principales apuntados por la caída fu Paulo Díaz. El chileno hizo un bajo partido, recibió una amarilla y fue reemplazado en el descanso para evitar la expulsión.

Díaz vio uno de los peores primeros tiempos con la camiseta de la Banda Sangre. Nunca pudo en la marca de los hombres en ofensiva de O Verdao y, casi siempre, terminó haciendo falta.

Esto fue reflejado por la prensa transandina que lanzó punzantes críticas contra el zaguero. De hecho, durante la transmisión del encuentro el relator Mariano Closs comentó: “¡Díaz, todos foules no puedes hacer, hermano! Desde que empezó el partido, todas infracciones”.

A su vez, el comentarista Diego Latorre expresó que “las ha perdido todas, no le ha podido ganar nunca a Vitor Roque. (La dupla de delanteros) fueron una pesadilla para todo River, en especial para Paulo Díaz”.

Por su parte, el medio partidista La Página Millonaria fue bastante duro con el seleccionado nacional. “ Fue, por lejos, el peor de la cancha . Nervioso, a destiempo, desordenado, fácilmente vulnerado en los duelos y cortando con falta, muchas innecesarias, cada uno de los ataques de Palmeiras. Estuvo al borde de la roja en cada jugada y no se fue expulsado porque el árbitro lo perdonó en la última del primer tiempo. No salió a jugar el segundo tiempo”, escribieron.

River El Más Grande, en tanto, expuso: “Muy mal partido rodeado del contexto. Víctima de un desastroso River en mitad de cancha y con el que tuvo que jugar mano a mano contra Palmeiras y se llenó de faltas hasta obligarlo a salir en el entretiempo por Martínez Quarta”.

Olé, que calificó la actuación del chileno con una nota de 3,5, lanzó que “la salida en falso de Portillo lo dejó mal parado en el segundo (gol) y no llegó a cerrar a Vitor Roque, quien antes lo había hecho amonestar. Defendió siempre mano a mano y tuvo un remate de volea que se le fue alto”.

Por último, TYC Sports incluso propuso un nuevo apodo para Díaz: “Lamentable partido del chileno. Va a tener pesadillas con Vitor Roque. A propósito, Paulo Díaz podría llamarse Paulo Choque luego de este partido. A destiempo, siempre anticipado, inseguro, cometiendo faltas por doquier, zafó de la expulsión de milagro. Lo volaron en el entretiempo”.

La autocrítica de Marcelo Gallardo

Tras el duelo, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, analizó el partido realizando una autocrítica por lo mostrado contra Palmeiras.

“Teníamos una clara idea de jugar el partido en cuanto a lo que nosotros veníamos probando y trabajando contra Estudiantes. Había confianza y hoy con un equipo con una jerarquía diferente nos costó hacer pie. Estuvieron más rápidos y más lúcidos y perdimos el control del partido. Más el gol de pelota parada en el arranque esto impacta fuerte. Se impusieron con el gol a favor y la batalla ganada en los duelos individuales. En el segundo tiempo cambió la cosa, empujamos, los jugadores mostraron otra cosa y con el cansancio de ellos pudimos haberlo empatado. Dentro de lo que fue el desarrollo salió todo a la inversa y ya con dos goles abajo era tarde”, analizó en conferencia de prensa.

“Me quedo con lo que vimos al final. El gol nos deja con vida y hubiera sido muy difícil afrontar una vuelta con dos goles de diferencia. Palmeiras mostró respeto en el segundo tiempo y ahí pudimos dar la talla. Estamos vivos porque hay diferencia de un gol y corregir los errores que tuvimos hoy. Una desconcentración te deja con un gol en contra. La diferencia de gol es poca así que podemos ir a buscarlo”, expuso pensando en la revancha.