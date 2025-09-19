A un triunfo del top 100: Alejandro Tabilo vence al 30 del mundo y se mete en los cuartos de final del ATP de Chengdú

Alejandro Tabilo (112º) sigue recuperando su mejor nivel. Después de casi un año, vuelve a los cuartos de final de un ATP. Lo consiguió en el 250 de Chengdú, donde se impuso al italiano Luciano Darderi (30º) por 6-4 y 6-3. El resultado lo deja a un paso de regresar al top 100.

En su encuentro frente al ítalo-argentino, el zurdo mostró muy buenos números con su servicio, pues consiguió 12 aces, un 71% de primeros servicios, ganó el 76% de los puntos con su primer saque y un 58% con el segundo. No sufrió quiebres y aprovechó las dos únicas ocasiones de ruptura que tuvo, una en cada set.

En cuanto al trámite del partido, el chileno aprovechó la única ventana que tuvo en el primer parcial, la que se abrió en el décimo juego, cuando su rival sacaba 4-5. Ahí, estuvo certero para poner presión y quedase con un capítulo que, hasta ese momento, no había tenido opciones de quiebre.

Con la motivación de haberse echado al bolsillo la primera manga, el nivel del nacido en Toronto no decayó. En el segundo juego, logró un nuevo break. Mientras que, en el siguiente, salvó un punto de quiebre y en el quinto zafó de tres más. De ahí en adelante, no le dio ninguna chance más a su adversario.

Con la confianza a tope, el pupilo de Horacio Matta hizo gala de sus mejores tiros, buscando ángulos y jugando agresivamente, lo que le permitió doblegar a su rival sin grandes inconvenientes y cerrar una victoria muy valiosa.

A un paso del top 100

La victoria de Tabilo es sumamente valiosa, pues quedó a solo un triunfo de regresar al top 100, pues con las unidades alcanzadas se asegura el puesto 103. Para que ello ocurra, deberá vencer la madrugada del domingo al australiano Christopher O’Conell (103º).

Si logra superar al oceánico, Jano se instalará en el puesto 88 del ranking, lo que le permitirá asegurar su participación en los torneos ATP 250, sin tener que jugar las clasificaciones como fue en este caso. Además, volverá a una semifinal en torneos de esta categoría por primera vez desde junio de 2024. En aquella ocasión se quedó con el título en Mallorca, el único que suma bajo la tutela de Horacio Matta.

El tenista nacional, quien renunció a jugar la Copa Davis para disputar torneos en Asia, venía de alcanzar la final del Challenger de Cantón, escalando 13 posiciones en el ranking.