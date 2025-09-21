“Búscame, que voy a estar ahí”: revelan cómo Alexis Sánchez preparó su primer gol en el Sevilla

Minuto 67 del duelo entre Sevilla y Alavés por la quinta fecha de la liga española. El partido estaba igualado a un gol y tras una corrida de José Ángel Carmona y un centro rasante, aparece Alexis Sánchez para anotar su primer tanto con la camiseta andaluz y volver a marcar en el torneo hispano. 11 años después y varias camisetas de por medio.

La celebración no fue producto del azar. Tal como lo reveló el defensa español en el canal oficial de los nervionenses, el tocopillano preparó la jugada y se la explicó a su asistidor en más de una oportunidad dentro del juego. “Sí, sí, lo habíamos hablado antes. Me lo dijo como 80 veces: ‘Búscame, búscame que voy a estar ahí’. Y, al final, era verdad. ¡Ahí estaba el tío!“, relató Carmona.

La versión fue ratificada por el Niño Maravilla. “La verdad es que sí. De verdad que José me dio un muy buen pase. Se lo había dicho muchas veces: ‘Si sales de la de la marca, métela al primer palo, que yo aparezco’... Se lo venía diciendo siempre desde el primer tiempo y esta vez salió bien“, detalló.

Los números que dejó Alexis en su segundo partido con el Sevilla

Sánchez ingresó en el minuto 14 tras la lesión de su compañero en el ataque, Alfon González, y estuvo en la cancha 76 minutos. En ellos, ganó 3 duelos, entregó 22 pases totales y 17 buenos, sólo le pegó una vez al arco y convirtió el mencionado gol.

Esas cifras le hicieron ganarse los elogios de su entrenador Matías Almeyda, quien afrontó las críticas a la veteranía de Sánchez, que surgieron al momento de su fichaje. “Yo creo que muchas veces se subestima a la gente más grande. Pasa en la vida. Pocos se acuerdan de ellos cuando tienen que contratar en una empresa grande, por ejemplo. Él tiene una trayectoria como pocos, pero tiene ganas. Y las ganas en este deporte muchas veces marcan una diferencia más que los años”, sentenció el DT.

Sánchez, por cierto, no pide concesiones. “Desde mi lado, soy muy exigente, siempre me gusta dar más, hay mucho que mejorar, entendernos más y mejor, pero en el ámbito de lucha no hay nada que reprochar“, expresó. “Estoy muy feliz, hemos trabajado muy bien. En mi gol siento que alguien me empuja pero iba con opción de disparar y muy contento de que pudiese entrar. Tenemos muchos jugadores nuevos y aún no es fácil, pero es muy importante la victoria de hoy para lo que viene esta próxima semana”, concluye.

