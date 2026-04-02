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    Litio, cobre, plata: el agresivo plan de Bolivia para convertirse en líder mundial en minería

    El país vecino cuenta con un gran potencial para el desarrollo de cobre, oro y litio, y así lo detectó el nuevo gobierno de ese país, que propuso un plan que cuenta con el acompañamiento técnico del Banco Mundial.

    Por 
    Gustavo Orellana
    Litio, cobre, plata: el agresivo plan de Bolivia para convertirse en líder mundial en minería [e]JAVIER MAMANI

    Una completa agenda de atracción de inversiones en minería está desplegando el nuevo gobierno de Bolivia, que asumiera el pasado noviembre. El objetivo es aumentar las exportaciones del país, que se empinan levemente por debajo de los US$10 mil millones y de las cuales la minería representa casi el 60%.

    Fue el ministro de Minería y Metalurgia de ese país, Marco Calderón de la Barca, quien anunció hace pocos días el lanzamiento de este plan, que entre sus principales puntos plantea modernizar el marco normativo y mejorar la competitividad del país. Para ello, contará con el acompañamiento técnico del Banco Mundial, que hace las veces de asesor.

    El plan de Bolivia para convertirse en líder mundial en minería

    El primer paso se dio en el contexto de la convención minera PDAC en Canadá, enfocada en exploraciones, donde el país presentó su cartera de oportunidades ante inversionistas internacionales. Ello derivó en una agenda de alrededor de 20 empresas canadienses y estadounidenses, que mostraron interés por participar en estos proyectos, en alianza con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

    Estas iniciativas están enfocadas en minerales como plata, zinc, antimonio, tungsteno y cobre, además de minerales críticos estratégicos en el contexto de la transición energética global, informó el Ministerio de Minería de Bolivia. “Con esta estrategia, el Gobierno apunta a consolidar una minería más dinámica, ordenada y competitiva, capaz de atraer inversiones y convertir el potencial geológico del país en desarrollo económico tangible”, se agregó.

    El potencial de Bolivia

    El director ejecutivo de Núcleo Minero, Álvaro Merino, indica que el país altiplánico cuenta con un gran potencial, sobre todo en mercados como litio, cobre, plomo y antimonio.

    “La nueva administración de Bolivia está tratando de atraer inversión para desarrollar su minería. Al respecto, debemos tener presente que un inversionista minero no solo centra la atención en los precios de los minerales y en los costos de operación, sino también y en forma muy relevante, en la institucionalidad donde se va a efectuar la inversión, esto es, el marco jurídico, económico y político”, recalca Merino.

    Añade que esto abre todo un desafío para Bolivia, pues la historia muestra fehacientemente que la inversión minera fluirá a aquellos países donde se le otorguen mejores condiciones en términos de certeza jurídica, estabilidad y carga impositiva.

    Protestas en Parotani, Bolivia, el 29 de octubre de 2024. Claudia Morales

    “Debemos tener presente que lo que diferencia a los países, no son los recursos mineros en sí, sino que la institucionalidad que se dan para hacer uso eficiente de los recursos de que disponen. Por ello, poseer recursos mineros es una condición necesaria pero no suficiente para desarrollar minería”, concluye Merino.

    Los próximos pasos de Bolivia

    Precisamente para ofrecer garantías a potenciales inversionistas, uno de los focos principales de este plan es una reforma normativa integral, que aborda temas estructurales como la adecuación al régimen de contratos mineros, la consolidación de derechos y los retrasos administrativos.

    En ese sentido, se propone también una articulación con la ley de inversiones que plantea el gobierno del presidente Rodrigo Paz, que plantea incentivos fiscales y no fiscales, priorizando el desarrollo económico pero sin afectar la recaudación estatal.

    Otro punto es el combate a la minería ilegal, uno de los principales escollos que tiene la minería para su desarrollo. En ese contexto, se está trabajando de manera coordinada con las policías, que han aumentado sus fiscalizaciones para desbaratar bandas dedicadas a esta actividad ilícita.

    “Con esta estrategia, el Gobierno apunta a consolidar una minería más dinámica, ordenada y competitiva, capaz de atraer inversiones y convertir el potencial geológico del país en desarrollo económico tangible”, añadió el Ministerio de Minería al anunciar el despliegue de este programa.

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