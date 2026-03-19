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    A 55 km de Chile: Taca Taca, la mina a cielo abierto con que Argentina quiere ser uno de los mayores productores de cobre del mundo

    Proyecto costará más de US$5 mil millones y que producirá 300 mil toneladas de cobre al año, equivalente a lo que produce una faena como El Teniente o Los Pelambres.

    Por 
    G. Orellana
    A 55 km de Chile: Taca Taca, la mina a cielo abierto con que Argentina quiere ser uno de los mayores productores de cobre del mundo Shadati

    Mientras en Chile el presidente argentino Javier Milei presenciaba el cambio de mando y se sacaba selfies con distintas personalidades locales, en su país se daba un importante avance una de las mayores inversiones mineras en décadas.

    Se trata de Taca Taca, ubicado en la provincia de Salta y desarrollado por la minera canadiense First Quantum, que solicitó formalmente acogerse al nuevo régimen de protección de inversiones denominado RIGI (régimen de incentivos a las grandes inversiones), que ofrece beneficios y seguridad jurídica a proyectos de gran escala, en sectores estratégicos como energía y minería.

    Taca Taca, el megaproyecto minero de cobre de Argentina

    La iniciativa, ubicada a 55 kilómetros de la frontera con Chile, costará US$5.250 millones, y consiste en una mina a cielo abierto con una capacidad inicial de procesamiento de 40 millones de toneladas anuales, ampliable en un 50% a partir del quinto año de explotación. Esto le permitirá producir unas 291 mil toneladas de cobre en promedio por año durante los diez primeros años de explotación, alcanzando un peak de 323 mil toneladas de cobre durante ese período.

    Así será la primera fundición de cobre que se construirá en Chile en más de 30 años

    Una de sus particularidades es que gran parte de la logística será hecha a través de Chile. Según se informa en el Informe Técnico final de la iniciativa, en materia energética y portuaria se utilizarán recursos compartidos con Chile. “El suministro eléctrico de la explotación se realizará a través de una nueva línea de transmisión de 122,5 km y una nueva estación de conmutación que conectará con una línea existente de 345 kV que atraviesa el norte de Argentina hasta Chile”, se indica en el documento.

    Además, se explica que será necesario construir un nuevo ramal ferroviario de 5 km para conectar el proyecto con la línea de ferrocarril existente entre Salta y Mejillones en Chile, que es desde donde se transportará el concentrado. Esto tiene que ver con la cercanía geográfica. Mientras el puerto argentino más cercano se encuentra a casi 2.000 kilómetros, Mejillones no está a más de 700 kilómetros.

    Taca Taca busca entrar a las ligas mayores

    Los niveles de producción de Taca Taca lo elevarían a las grandes ligas de la industria. A modo de ejemplo, en 2025, de acuerdo con cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), minas emblemáticas como Los Pelambres o El Teniente produjeron 306 mil toneladas y 310 mil toneladas, respectivamente.

    Taca Taca

    De materializarse tanto Taca Taca como otras cinco iniciativas en etapa de desarrollo en el vecino país, permitirán a Argentina posicionarse como un actor relevante de la industria minera global, donde hoy tiene un rol marginal, con una producción cercana a las 150 mil toneladas anuales, principalmente como subproducto de otros minerales como el oro.

    El potencial argentino para producir cobre

    ​​”Con un cash cost de apenas 1,26 US$/lb, el proyecto se posiciona como uno de los desarrollos cupríferos más grandes y competitivos no solo de Argentina, sino también a nivel global. La calificación ambiental ha demorado, pero los estudios de ingeniería se encuentran avanzados por lo que debería ser uno de los primeros proyectos de cobre en materializarse en Argentina dentro de la siguiente década”, comenta Andrés González, jefe del área de Análisis Minero de Plusmining.

    El experto añade que este proyecto está en línea con lo observado en los últimos años en Argentina: un creciente interés de varias mineras de clase mundial por invertir en ese país. En esa línea destacan la reciente asociación entre BHP y Lundin Mining en el proyecto Vicuña, donde proyectan invertir US$18.100 millones, la compra de Arcadium Lithium por parte de Rio Tinto por US$6.700 millones -junto al desarrollo del proyecto Rincón por unos US$2.500 millones-, el interés de Glencore en El Pachón por US$9.460 millones y la creciente priorización que First Quantum Minerals está otorgando al proyecto Taca Taca.

    “Esto refleja la clara tendencia de que Argentina se está posicionando como una de las jurisdicciones mineras más relevantes del mundo. De hecho, si los proyectos actualmente en cartera logran materializarse, se estima que el país podría alcanzar una producción cercana a 1,5 millones de toneladas de cobre al año, situando a Argentina entre los diez mayores productores a nivel global”, complementa González.

    Cobre anota nuevo récord y crecen las apuestas por nuevos aumentos OLIVER BUNIC

    ¿Qué explica esta dinámica? Según el experto, son dos los factores principales: el alto potencial geológico del país, desaprovechado hasta ahora; y una mejora en la estabilidad percibida de Argentina a partir de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

    Oportunidades para Chile

    Varios de los megaproyectos de cobre en Argentina están ubicados cerca de la frontera con Chile e incluso, algunas de las vetas son compartidas por ambos países. Esto abre interesantes oportunidades para Chile, como la posibilidad de transportar concentrados y eventualmente cátodos de cobre desde los puertos chilenos.

    “Esto permitiría reducir significativamente los costos logísticos y, al mismo tiempo, ofrecer una salida directa al Pacífico hacia los principales mercados consumidores de Asia, particularmente China, donde se concentra la mayor demanda de cobre. Para Chile, esto representa oportunidades en servicios portuarios de almacenamiento y embarque de concentrados, así como en el uso de infraestructura de transporte que conecte los proyectos mineros argentinos con los puertos del norte del país”, remarca el especialista de Plusmining.

    Otro elemento relevante es la existencia en Chile de un ecosistema de proveedores mineros desarrollado, versus Argentina, que tiene que construir esa capacidad, generando un mercado más que relevante para este sector. Esto, siempre y cuando estas iniciativas vean la luz.

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