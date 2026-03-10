La carrera mundial por asegurar minerales críticos ha comenzado: ¿qué son y para qué sirven?

Los minerales críticos están de moda. En octubre de 2025, el primer ministro Anthony Albanese estuvo en la Casa Blanca para hablar sobre los ricos depósitos de Australia con el presidente Donald Trump. China, que tiene un dominio mundial sobre los elementos de tierras raras, impuso recientemente nuevas restricciones a la exportación, para gran disgusto de Trump.

Es evidente que se está viviendo una era de competencia global. Los minerales críticos son esenciales para la fabricación de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), los vehículos eléctricos y las energías renovables. Y los gobiernos de todo el mundo compiten por asegurar un suministro futuro.

¿Qué son exactamente los minerales críticos?

Los minerales críticos son las materias primas que se utilizan para fabricar objetos como teléfonos móviles, turbinas eólicas y armas. Son la base de las tecnologías de la próxima era industrial, desde las baterías de iones de litio hasta los aviones de combate F-35.

No existe una lista única de minerales críticos, ya que cada país tiene su propia definición de lo que es esencial. El gobierno australiano, por ejemplo, los describe como elementos esenciales para las tecnologías modernas, la economía y la seguridad nacional, con cadenas de suministro vulnerables al riesgo geopolítico.

En Australia, los 31 minerales y tierras raras definidos como “críticos” incluyen el litio, el magnesio y el circonio. Las tierras raras son metales pesados ​​utilizados en componentes eléctricos y magnéticos. Estos elementos no son realmente raros en la corteza terrestre, pero se encuentran en bajas concentraciones, lo que dificulta y encarece su extracción.

Geoscience Australia ha cartografiado extensos yacimientos de minerales críticos en todo el continente. Acceder a ellos podría posicionar a Australia como un proveedor clave para las industrias globales de energía limpia.

Una industria en auge

La actual Estrategia de Minerales Críticos de Australia establece un plan para pasar de la simple extracción de estos minerales a ir más allá para refinarlos, procesarlos y fabricarlos

Esto está respaldado por iniciativas como la Facilidad para Minerales Críticos, de 4 mil millones de dólares, para apoyar proyectos alineados con la estrategia. Esto también incluye un nuevo crédito fiscal a la producción del 10 % para la refinación terrestre.

En conjunto, estas políticas constituyen una base sólida para estimular el procesamiento y la inversión minera a nivel nacional. Sin embargo, su eficacia dependerá de la rapidez con la que se traduzcan en proyectos operativos.

Estos ya están surgiendo. Empresas mineras como Arafura Rare Earths y Alpha HPA están desarrollando plantas de procesamiento químico para materiales magnéticos y alúmina de alta pureza.

El Centro de Investigación y Desarrollo de Minerales Críticos , liderado por CSIRO, es pionero en nuevas tecnologías de refinación que permitirán la producción nacional de materiales de alto valor. La capacidad técnica de Australia, considerada durante mucho tiempo rezagada respecto a su ventaja geológica, se está recuperando.

Sin embargo, la mayoría de los minerales críticos de Australia aún se exportan en bruto. El procesamiento y la refinación a nivel nacional siguen siendo limitados, mientras que los altos costos de la energía y la escasez de mano de obra frenan el crecimiento. Australia aún depende del procesamiento en el extranjero, lo que limita el beneficio económico de sus recursos.

La extracción de minerales críticos tiene una huella ambiental considerable. La producción de una tonelada de litio genera entre 15 y 20 toneladas de CO₂ y consume 77 toneladas de agua dulce. El gobierno necesita invertir en tecnologías sostenibles con un impacto ambiental mínimo.

Un trabajador de la mina de litio Albemarle muestra un trozo de sal cerca de un estanque de salmuera altamente concentrado en litio en el desierto de Atacama de Chile. Rodrigo Abd

Una carrera mundial cada vez más reñida

La urgencia de actuar se ha intensificado ante la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En las últimas semanas, China impuso controles de exportación más estrictos sobre materiales de tierras raras y tecnología magnética, obligando a las empresas extranjeras a solicitar una aprobación especial para exportar artículos con incluso trazas de contenido chino.

En respuesta, el presidente Trump anunció un arancel del 100% sobre las importaciones chinas, una medida diseñada para desvincular las cadenas de suministro estadounidenses del dominio chino.

Este cambio geopolítico representa tanto un riesgo como una oportunidad para Australia. Washington está acelerando la inversión en empresas mineras australianas para diversificar sus cadenas de suministro más allá de China.

Canberra, por su parte, está explorando una Reserva Estratégica de Minerales Críticos , una iniciativa de inversión que permitiría al gobierno federal adquirir volúmenes acordados de minerales críticos de proyectos comerciales, realizar un almacenamiento selectivo y ofrecer acceso preferencial a compradores aliados.

Los gigantes energéticos mundiales están centrando su atención en los minerales críticos. Con la entrada de actores tan adinerados en este sector, se prevé que el ritmo hacia tecnologías de extracción a escala comercial se acelere drásticamente. Australia debe mantenerse al día si quiere mantenerse a la vanguardia.

*Amir Razmjou, profesor asociado, Universidad Edith Cowan