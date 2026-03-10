SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Minería

    La carrera mundial por asegurar minerales críticos ha comenzado: ¿qué son y para qué sirven?

    No existe una lista única de minerales críticos, ya que cada país tiene su propia definición de lo que es esencial. Lo que sí es seguro, es que marcarán

    Por 
    Amir Razmjou* (The Conversation)
    La carrera mundial por asegurar minerales críticos ha comenzado: ¿qué son y para qué sirven?

    Los minerales críticos están de moda. En octubre de 2025, el primer ministro Anthony Albanese estuvo en la Casa Blanca para hablar sobre los ricos depósitos de Australia con el presidente Donald Trump. China, que tiene un dominio mundial sobre los elementos de tierras raras, impuso recientemente nuevas restricciones a la exportación, para gran disgusto de Trump.

    Es evidente que se está viviendo una era de competencia global. Los minerales críticos son esenciales para la fabricación de tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial (IA), los vehículos eléctricos y las energías renovables. Y los gobiernos de todo el mundo compiten por asegurar un suministro futuro.

    ¿Qué son exactamente los minerales críticos?

    Los minerales críticos son las materias primas que se utilizan para fabricar objetos como teléfonos móviles, turbinas eólicas y armas. Son la base de las tecnologías de la próxima era industrial, desde las baterías de iones de litio hasta los aviones de combate F-35.

    Batería de celular

    No existe una lista única de minerales críticos, ya que cada país tiene su propia definición de lo que es esencial. El gobierno australiano, por ejemplo, los describe como elementos esenciales para las tecnologías modernas, la economía y la seguridad nacional, con cadenas de suministro vulnerables al riesgo geopolítico.

    En Australia, los 31 minerales y tierras raras definidos como “críticos” incluyen el litio, el magnesio y el circonio. Las tierras raras son metales pesados ​​utilizados en componentes eléctricos y magnéticos. Estos elementos no son realmente raros en la corteza terrestre, pero se encuentran en bajas concentraciones, lo que dificulta y encarece su extracción.

    Geoscience Australia ha cartografiado extensos yacimientos de minerales críticos en todo el continente. Acceder a ellos podría posicionar a Australia como un proveedor clave para las industrias globales de energía limpia.

    Una industria en auge

    La actual Estrategia de Minerales Críticos de Australia establece un plan para pasar de la simple extracción de estos minerales a ir más allá para refinarlos, procesarlos y fabricarlos

    Esto está respaldado por iniciativas como la Facilidad para Minerales Críticos, de 4 mil millones de dólares, para apoyar proyectos alineados con la estrategia. Esto también incluye un nuevo crédito fiscal a la producción del 10 % para la refinación terrestre.

    En conjunto, estas políticas constituyen una base sólida para estimular el procesamiento y la inversión minera a nivel nacional. Sin embargo, su eficacia dependerá de la rapidez con la que se traduzcan en proyectos operativos.

    Estos ya están surgiendo. Empresas mineras como Arafura Rare Earths y Alpha HPA están desarrollando plantas de procesamiento químico para materiales magnéticos y alúmina de alta pureza.

    El Centro de Investigación y Desarrollo de Minerales Críticos , liderado por CSIRO, es pionero en nuevas tecnologías de refinación que permitirán la producción nacional de materiales de alto valor. La capacidad técnica de Australia, considerada durante mucho tiempo rezagada respecto a su ventaja geológica, se está recuperando.

    Sin embargo, la mayoría de los minerales críticos de Australia aún se exportan en bruto. El procesamiento y la refinación a nivel nacional siguen siendo limitados, mientras que los altos costos de la energía y la escasez de mano de obra frenan el crecimiento. Australia aún depende del procesamiento en el extranjero, lo que limita el beneficio económico de sus recursos.

    La extracción de minerales críticos tiene una huella ambiental considerable. La producción de una tonelada de litio genera entre 15 y 20 toneladas de CO₂ y consume 77 toneladas de agua dulce. El gobierno necesita invertir en tecnologías sostenibles con un impacto ambiental mínimo.

    Un trabajador de la mina de litio Albemarle muestra un trozo de sal cerca de un estanque de salmuera altamente concentrado en litio en el desierto de Atacama de Chile. Rodrigo Abd

    Una carrera mundial cada vez más reñida

    La urgencia de actuar se ha intensificado ante la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En las últimas semanas, China impuso controles de exportación más estrictos sobre materiales de tierras raras y tecnología magnética, obligando a las empresas extranjeras a solicitar una aprobación especial para exportar artículos con incluso trazas de contenido chino.

    En respuesta, el presidente Trump anunció un arancel del 100% sobre las importaciones chinas, una medida diseñada para desvincular las cadenas de suministro estadounidenses del dominio chino.

    Este cambio geopolítico representa tanto un riesgo como una oportunidad para Australia. Washington está acelerando la inversión en empresas mineras australianas para diversificar sus cadenas de suministro más allá de China.

    Canberra, por su parte, está explorando una Reserva Estratégica de Minerales Críticos , una iniciativa de inversión que permitiría al gobierno federal adquirir volúmenes acordados de minerales críticos de proyectos comerciales, realizar un almacenamiento selectivo y ofrecer acceso preferencial a compradores aliados.

    Los gigantes energéticos mundiales están centrando su atención en los minerales críticos. Con la entrada de actores tan adinerados en este sector, se prevé que el ritmo hacia tecnologías de extracción a escala comercial se acelere drásticamente. Australia debe mantenerse al día si quiere mantenerse a la vanguardia.

    *Amir Razmjou, profesor asociado, Universidad Edith Cowan

    Lee también:

    Más sobre:MineríaLTMineríaMinerales críticosLitioIAAutos eléctricos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Andrés Rebolledo renuncia a su cargo como director de Enap

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    Minuto a minuto| Sigue aquí la ceremonia de cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

    Pablo Zamora, el ex-NotCo que está detrás de la futura fundación de Boric

    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Bancada RN advierte que “la mayor perjudicada” por la ausencia del presidente Lula da Silva será Michelle Bachelet

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Quién es José Luis Nazar, el chileno premiado en Estados Unidos como migrante destacado

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    Se acerca un súper fenómeno El Niño: qué efectos tendrá y en qué momento del año podría llegar

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    CEO de Samsung para América Latina: “Este es el momento ideal para comprar un nuevo dispositivo”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Minuto a minuto| Sigue aquí la ceremonia de cambio de mando entre Gabriel Boric y José Antonio Kast

    Pablo Zamora, el ex-NotCo que está detrás de la futura fundación de Boric

    Andrés Rebolledo renuncia a su cargo como director de Enap
    Negocios

    Andrés Rebolledo renuncia a su cargo como director de Enap

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile
    Cultura y entretención

    La destacada DJ Amie Lens regresa a Chile

    Sin Los Tres, Lucybell, Sumo o Virus: las ausencias del ranking Billboard sobre las mejores bandas de rock en español

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año
    Mundo

    Haití: Ataques con drones al crimen organizado dejan más de 1.200 muertos en un año

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo