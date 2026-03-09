SUSCRÍBETE
    Minería

    24% ya son mujeres: grandes mineras en Chile superan a Canadá, Australia y EEUU en contratación femenina

    No obstante, las diferencias entre empresas continúan siendo relevantes: mientras algunas compañías alcanzan un 55,3% de contratación de mujeres, otras registran solo un 17,8%.

    Por 
    Gustavo Orellana
    Victor Burgos

    De un dígito a casi un cuarto de la dotación de las grandes compañías mineras que operan en el país. El avance que ha tenido la participación de las mujeres en la minería en siete años ha sido explosivo, y es el resultado de un trabajo no solo enfocado en políticas de inclusión, sino también a nivel territorial: gran parte de las mujeres que han ingresado al sector pertenecen a zonas en donde se encuentran las faenas.

    Así lo indica el informe Monitoreo de Indicadores de Género 2026 de la Alianza CCM-Eleva -dependiente del gremio Consejo Minero y la Fundación Chile-, que cifró en un 24% la participación femenina en el grupo de las mayores empresas de la industria, lo que posiciona a Chile en niveles de liderazgo entre sus competidores. Las empresas consideradas fueron Antofagasta Minerals, Glencore, Anglo American, Gold Fields, BHP, Lundin Mining-Caserones, CMP, SQM Litio, Codelco, SQM Yodo Nutrición, Collahuasi y Teck.

    Según los datos, este grupo de compañías emplea a 12.239 mujeres de un total de 51.012 personas; es decir, el 24% corresponde a mujeres.

    Así, en el contexto internacional, Chile lidera frente a mercados con industrias mineras equivalentes, tales como Australia (22,6%), Sudáfrica (20,0%), Canadá (14,7%), Estados Unidos (13,7%) y Perú (8,1%).

    Participación de mujeres en la fuerza laboral minera 2024-2025.

    El monitoreo también confirma que la transformación no solo se refleja en la dotación total, sino también en la dinámica de contratación. En 2025, el 39,7% de las nuevas contrataciones en la gran minería fueron mujeres, equivalente a 2.227 de un total de 5.613.

    No obstante, las diferencias entre empresas continúan siendo relevantes: mientras algunas compañías alcanzan un 55,3% de contratación femenina, otras registran solo un 17,8%, evidenciando desafíos pendientes en ciertos segmentos de la industria.

    Grandes mineras en Chile contratan mujeres

    “Este avance confirma una tendencia de crecimiento sostenido que ha marcado la última década en la industria, situando a Chile como referente global en equidad de género en minería”, comenta Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM-Eleva.

    Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras, Alianza CCM-Eleva.

    Detrás de esto, también hay un profundo cambio cultural, pues quienes llevan más años en minería recordarán que, no hace tanto, su presencia era vista como señal de mala suerte por parte de algunos trabajadores.

    El aumento de la participación femenina se ha dado en paralelo a otros desafíos que enfrenta la industria y que, en varios casos, están siendo abordados por equipos liderados por mujeres. Entre estos destacan las presiones por la productividad, las exigencias ambientales cada vez más altas, la competencia internacional creciente y la necesidad de mantener una legitimidad social que permita no solo seguir operando, sino también, desarrollar nuevos proyectos, ya sea para mantener los niveles actuales de producción como para aumentarlos.

    Paula Arenas, directora ejecutiva de la red Compromiso Minero.

    Paula Arenas, directora ejecutiva de la red Compromiso Minero, asegura que “en la última década, la minería ha ampliado la forma en que entiende su rol social, que hoy implica no solo producir minerales, sino también generar empleo de calidad, aportar al desarrollo regional, operar con estándares ambientales cada vez más exigentes, fortaleciendo el diálogo y la transparencia con las comunidades”.

    Anita Marambio, fundadora del Grupo Workmate y presidenta del directorio de la red Compromiso Minero.

    En tanto, Anita Marambio, fundadora del Grupo Workmate y presidenta del directorio de la red Compromiso Minero, analiza que “el liderazgo femenino está impulsando cambios reales en la cultura organizacional. La diversidad mejora la toma de decisiones, fortalece la sostenibilidad y proyecta una minería más moderna. No se trata solo de incorporar más mujeres, sino de transformar la forma en que lideramos la industria”.

    Mayor rotación de mujeres en la minería

    El estudio de CCM-Eleva advierte que se requiere bajar la rotación laboral, que es más alta en mujeres que en hombres, siendo una oportunidad para fortalecer la retención femenina y la proyección profesional de las mujeres en la minería.

    “En la actualidad, la tasa de rotación femenina alcanza el 13,6%, frente al 9,2% de los hombres. Esta disparidad se acentúa en mujeres con menos de un año de antigüedad (24,4%, por encima del 12,9% de hombres). Sin embargo, tras un año, la brecha se reduce, con tasas de 9,0% en hombres y 10,4% en mujeres”, complementa el reporte.

    Al respecto, se indica que es clave avanzar en estrategias de acompañamiento, conciliación entre el trabajo y vida personal -que permitan el desarrollo de trayectorias laborales sostenibles- consolidando la participación femenina y favoreciendo su permanencia y crecimiento dentro del sector.

    Más sobre:MineríaMineríaLTMujeresEmpleo

