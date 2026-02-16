SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Minería

    Distrito Vicuña: las oportunidades para Chile del megaproyecto fronterizo que une Atacama con San Juan

    En 2030 comenzarían las operaciones en esta zona cordillerana podría convertirse en una de las mayores productoras de cobre, oro y plata del mundo. Aunque las mayores faenas estarán del lado trasandino, la industria minera nacional tiene mucho que aportar en ingeniería, tecnología, desalación y capital humano especializado.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley
    Distrito Vicuña: las oportunidades para Chile del megaproyecto fronterizo que une Atacama con San Juan

    En la alta cordillera de la Región de Atacama, a 170 kilómetros de Copiapó y a casi de cinco mil metros de altura, donde no parece haber más que rocas, nieve y mucho cielo, se encuentra el denominado Distrito Vicuña, una zona hostil pero que esconde una de las mayores riquezas minerales del mundo.

    Justo en la frontera entre Chile y Argentina, son 150 kilómetros cuadrados que podrían generar, según las últimas estimaciones, 400 mil toneladas de cobre anuales, con reservas de 38 millones de toneladas en total. Para hacerse una idea, Chile produce 5,5 millones en un año. También destacan las 81 millones de onzas de oro y más de mil millones de onzas de plata.

    Los principales activos, eso sí, se encuentran en la provincia argentina de San Juan. Se trata de los futuros yacimientos Josemaría y Filo del Sol, aún en etapa de preconstrucción, que se explotarán como minas a rajo abierto. “La entrada en operación de Josemaría está prevista, como mínimo, para el 2030”, dice Martín Muñoz, analista del mercado de minerales de la consultora Plusmining.

    Los controladores del Distrito Vicuña son BHP y Lundin Mining, cada una con una participación del 50%. Lundin ya está presente en la zona con la mina Caserones, que forma parte del distrito y la única que ya está siendo explotada: en 2023 produjo 120 mil toneladas de cobre concentrado.

    Aunque la mayor parte de las riquezas están del lado argentino, este inmenso proyecto también representa una gran oportunidad para la industria minera chilena, incluyendo el gran ecosistema de proveedores, tecnología y capital humano especializado.

    Transporte, agua y logística

    El know-how chileno enciende las aspiraciones de diversas empresas nacionales para convertirse en socios estratégicos del proyecto. No solo por las eventuales faenas que puedan explotarse en suelo chileno —como Ángela, muy cerca de Caserones, y Los Helados, 17 kms al sur, que contaría con más de 8 millones de toneladas de cobre—, sino también por la logística e infraestructura que puede ofrecer nuestro país.

    38 millones de toneladas de cobre tiene de reserva el Distrito Vicuña

    La distancia entre el Distrito Vicuña, incluso desde el lado trasandino, y los puertos chilenos, como Caldera, es seis veces menor que la existente hacia el puerto de Rosario, el terminal argentino más cercano. Y los caminos chilenos ya están construidos hasta Caserones, donde además existe la infraestructura de tuberías que permiten trasladar los concentrados. Todo eso reduce costos, impacto ambiental y riesgos operacionales.

    “El proyecto, dadas sus magnitudes, necesitará movilizar muchas toneladas de mineral, además de grandes cantidades de agua y energía. Para que pueda ver la luz, esa logística tendrá que ser a través de Chile”, explica Dominique Viera, presidenta de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin).

    El agua desalada, justamente, esencial para la sostenibilidad de los proyectos mineros, es otro aporte estratégico que puede entregar Chile al Distrito Vicuña. Cinco de estas plantas están en Atacama y otras cuatro en proceso de construcción. “En sus fases iniciales, debido a su menor escala, Josemaría podría operar de manera independiente, utilizando agua continental y transportando concentrados en camiones”, explica el analista de Plusmining. Pero cuando llegue el momento de Filo del Sol, de mayor escala, la infraestructura y logística chilenas serán cruciales.

    Mina Caserones, parte chilena del Distrito Vicuña.

    ¿Y qué oportunidades se presentan para los profesionales de la minería en Chile? Desde Argentina se busca que la mayor parte de los contratistas provengan de ese país. Para la Aprimin, lo ideal es tener una estrategia conjunta con los proveedores argentinos, “hacer asociaciones, capacitar a las personas. Porque no van a dar abasto sin los trabajadores ni los proveedores chilenos para abordar ambos mercados”. El ánimo, dice Viera, no es competitivo sino colaborativo.

    Los perfiles requeridos serán variados, como ingenieros de procesos y expertos en plantas concentradoras, así como ingenieros civiles con experiencia en infraestructura de ductos y sistemas hídricos. Cuando llegue el momento de explotar los óxidos superficiales en Filo del Sol se necesitarán especialistas en hidrometalurgia y lixiviación, que en Chile hay y de muy alta capacidad.

    Lo mismo ocurre con los proveedores. “Nosotros tenemos players de nivel mundial”, agrega Viera. “Todos los proveedores chilenos tienen oportunidad. Pero como estamos hablando a nivel proyecto, quienes primero tendrán que apoyar serán las empresas de ingeniería y construcción de gran escala (las llamadas epecistas), así como las que entreguen la maquinaria y la tecnología para llevar a cabo esos proyectos”.

    También serán esenciales las proveedoras de soluciones de desalación y operación de plantas, y en especial “los operadores portuarios y de transporte terrestre, indispensables para la exportación de concentrados”, agrega Muñoz.

    Más sobre:MineríaDistrito VicuñaChileArgentinaCobreOroBHPLundin MiningLundin

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Vallejo endurece el tono contra la oposición por nueva acusación de “amarre” y apunta a una “lógica de persecución”

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    Kast blinda a Jouannet ante cuestionamientos por sus vínculos con imputados de caso Tragamonedas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio
    Chile

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones
    Negocios

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”
    El Deportivo

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“
    Cultura y entretención

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí
    Mundo

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín