Producción de cobre en Chile anota caída a octubre

A octubre de este año, la producción interanual del cobre chileno reporta una disminución de 0,7% con 4.427 mil toneladas en lo que va de 2025, y comparado negativamente con las 4.458 mil toneladas de 2024. Los datos son levantados por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que actualizó la información de producción este miércoles.

Codelco, la mayor productora de cobre del mundo, tuvo un alza acumulada de 0,7%, produciendo 1.127 mil toneladas a octubre de este año, ocho toneladas más que en 2024. Aunque particularmente en octubre de 2025, la estatal cedió 14% versus el mismo mes de 2024, elaborando 111 mil toneladas en el lapso de este año.

El panorama general de Codelco a octubre es el siguiente: Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales crecen en su producción 5,8%; Salvador registra un alza espectacular de 1.727%; Andina baja 8,2%; El Teniente también disminuye 8,7% y Gaby a su vez cae 23,6%. Cabe recordar que El Teniente tuvo un accidente a fines de julio que afectó su operación normal.

De las tres productoras privadas más grandes del país, solo una creció en su producción: Escondida de BHP. Pues registró, a octubre de 2025, una producción de cobre de 1.139 mil toneladas, un 10% más que en 2024.

En tanto, Collahuasi -propiedad de Glencore y Anglo American-, produjo a octubre de este año 332 mil toneladas, una baja acumulada de 30% comparado con las 480 mil toneladas que confeccionó en 2024.

Mientras que Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, produjo hasta octubre 252 mil toneladas del metal rojo, una disminución de 7,8% con respecto al mismo lapso de 2024, cuando elaboró 273 mil toneladas.

Al ser comparado octubre de 2024 y 2025, la producción chilena total registra una caída de 6,8%, generando 455.798 toneladas en el mes indicado de este año.