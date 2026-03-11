Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

José Antonio Kast y Rodrigo Paz se reunieron en Panamá durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.

Mandatarios y autoridades de distintos países se trasladaron hasta nuestro país para asistir al cambio de mando presidencial en que Gabriel Boric hará entrega del cargo a José Antonio Kast.

Uno de ellos fue el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, quien tras su arribo a territorio chileno se dirigió hacia la comuna de Macul, donde vivió junto a su familia cuando era niño. Esto, producto del exilio que enfrentaron en medio de la dictadura en su país.

“Hoy llegando a Chile fui a hacer mi primera parada y regresé a Macul! Aquí viví algunos de los momentos más intensos de mi infancia. En el exilio en una casona vieja, con un patio que a esa edad parecía inmenso y árboles que, con mi hermano Jaime, mirábamos preguntándonos si tocaban el cielo”, compartió el mandatario a través de su cuenta de X.

Según relató en la misma publicación, “fueron años de encierro, de incertidumbre. Años en los que aprendimos, siendo muy niños, lo que significaba el miedo, la muerte pero también la esperanza".

“Volver hoy, como Presidente de Bolivia, es recordar que la vida se construye también desde esos momentos difíciles. Macul es parte de mi historia, parte de muchas ciudades y comunidades en Latinoamérica donde familias tuvieron que vivir por la falta de democracia”, agregó.

Junto con ello, hizo presente que “en lugares como Macul, empecé a entender la importancia de la democracia y de convivir entre naciones. Esa es la única manera de poder desarrollarnos y encontrarnos hacia un mejor futuro para nuestros compatriotas. Recordando siempre que todo avanza dentro de la democracia y nada fuera de ella".