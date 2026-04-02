Cencosud emite bonos en el mercado local por unos US$540 millones

El holding de retail Cencosud, controlado por la familia Paulmann, realizó este jueves emisiones de bonos por unos US$540 millones en el mercado local.

Según reportó la compañía a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) colocó el bono serie V por UF 7.000.000 ($278.892 millones o US$303 millones), a una tasa de interés de 2,75%, con una tasa cupón anual de 3% y vencimiento al 15 de marzo de 2033.

Además colocó bonos serie X por UF 5.500.000 (219.129 millones o US$238 millones) a una tasa de interés de 2,99%, con una tasa cupón anual de 3,30% y con vencimiento al 15 de marzo de 2055.

Cencosud precisó que los fondos provenientes de la colocación de los bonos se destinarán al refinanciamiento de pasivos de la sociedad.

Cencosud

Alta demanda

En un comunicado la empresa destacó alta demanda generada por las emisiones señalando que la serie corta fue sobresuscrita en 1,8 veces, mientras que la serie larga alcanzó una sobresuscripción de 1,7 veces.

“Esta emisión marca un nuevo hito de Cencosud en el mercado local, donde ratificamos la confianza del mercado chileno en la compañía. Colocamos bonos en condiciones altamente competitivas y, por primera vez, un bono a 29 años de plazo, lo que constituye una nueva señal de la fortaleza financiera de Cencosud. Esta operación se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento con rentabilidad, orientada a fortalecer el balance y sostener el desarrollo de la compañía en el largo plazo”, señaló Andrés Neely, gerente corporativo de Administración y Finanzas de Cencosud.

En cuanto a los spreads, medida de riesgo de crédito, la serie corta se colocó con 75 puntos base sobre la tasa de referencia, el nivel más bajo entre las emisiones realizadas en Chile este año con igual calificación crediticia, y registró además el rendimiento al vencimiento más bajo para bonos corporativos a 7 años desde septiembre de 2024, destacó la empresa.

Añadió que la serie larga alcanzó un spread de 79 puntos base, convirtiéndose en la emisión corporativa más larga y con el spread más bajo observado en los últimos años para este tramo.