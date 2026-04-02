Gobierno nombra como director de la Junaeb al exseremi Fernando Peña y le resta solo una “bala de plata”

Este jueves se confirmó la llegada de Fernando Peña (P. Republicano) a la dirección nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), con lo cual el gobierno habría utilizado una de sus últimas “balas de plata”.

Esta facultad permite al Ejecutivo, solo durante sus primeros tres meses de mandato, ubicar hasta 12 personas en cargos directivos adscritos al sistema de selección de Alta Dirección Pública sin tener que realizar un concurso público.

El nombramiento fue confirmado a través de un decreto publicado en el Diario Oficial.

Según detalla el decreto por parte del Ejecutivo, la decisión se debería a que el puesto de director de la Junaeb se encontraría “dentro de las prioridades programáticas y para facilitar la instalación de la nueva administración”.

Al respecto, el nuevo director del servicio destacó: “Junaeb es un servicio que ayuda directamente a los alumnos más vulnerables a fortalecer sus trayectorias educativas. Tenemos desafíos en materia de modernización, de calidad del servicio y de mayor control del gasto que se realiza ”.

Trayectoria

Con 40 años, Peña es administrador público de la Universidad de Concepción y magíster en filosofía aplicada de la Universidad de Los Andes. Durante su trayectoria ha desempeñado una serie de cargos vinculados al área de la educación.

En 2012, fue asesor en el gabinete del otrora ministro de Educación Harald Beyer. Tras ello, en 2014 se desempeñó en la Universidad Andrés Bello en diversas labores directivas.

También ha sido académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián y durante 2025 del CFT estatal del Biobío.

En el área política, en 2018 fue seremi de Educación por la región del Biobío y, desde 2021, integra el Consejo de Evaluación del nuevo sistema de educación pública que crea los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Finalmente, Peña buscó un escaño en la Cámara de Diputados en las pasadas elecciones de noviembre pasado. Postuló en el distrito 21 (Alto Biobío, Antuco, Arauco, Cabrero, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Laja, Lebu, Los Álamos, Los Ángeles, Lota, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara, Tirúa, Tucapel y Yumbel), pero solo consiguió el 5,55% de los votos (21.644)