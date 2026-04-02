Chile interrumpe una de las zonas de abastecimiento de gas desde Argentina por incumplimiento de normativa nacional

El gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció que se suspendió la recepción del gas, que venía desde Argentina y vía el gasoducto del Pacífico, por detectar que el combustible no cumplió con “el estándar contratado”.

“Se suspendió su recepción, hasta que el producto cumpla con los estándares exigidos en Chile”, dijo el Ministerio de Energía en un comunicado. La cartera también comentó que el mandato de calidad del gas es más exigente en Chile que en Argentina.

El gasoducto del Pacífico es una de las infraestructuras a lo largo del país que abastece a Chile con el combustible proveniente desde Argentina. En este caso se abastece de gas a las regiones de Ñuble y Biobío.

“Como Ministerio de Energía estamos evaluando todas las posibilidades para que Argentina pueda restablecer el envío de gas compatible con las normas chilenas. Las autoridades de nuestro país ya están en contacto con las autoridades y empresas trasandinas para solucionar el problema”, dijo la cartera.

Sobre los efectos de la medida, el Ministerio de Energía comentó que, hasta el momento, la afectación de la suspensión de la importación de gas solo tiene relación con clientes industriales. “Es importante señalar que la gran mayoría cuenta con sistemas de respaldo, lo que permite mitigar impactos en la producción”, explicaron.

“Ante la urgencia que supone esta situación, las autoridades están a la espera de un estudio de la composición del gas (cromatografía) para identificar los reales riesgos de la utilización del gas argentino”, agregaron.

El gasoducto en cuestión es propiedad de Innergy Holding, una sociedad anónima cerrada donde participan tres empresas: la española Naturgy (60%), La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) (25%) y Trigas (15%).

“Opera el gasoducto para transportar gas natural desde Argentina (Loma de la Lata) a la frontera con Chile (Paso Bata Mallín) y realizar todas las actividades relacionadas con el servicio de transporte”, según explica la estatal en sus canales oficiales.