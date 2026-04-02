SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump despide a fiscal general Pam Bondi tras un año tumultuoso de tropiezos en los archivos de Epstein

    Según el Daily Mail y Fox News, el director de la EPA, Lee Zeldin, está siendo considerado como reemplazo de Bondi después de una reunión en la Casa Blanca.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    El presidente estadounidense Donald Trump habla junto a la fiscal general Pam Bondi durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 27 de junio de 2025. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

    El presidente estadounidense Donald Trump destituyó a Pam Bondi de su cargo como fiscal general tras una turbulenta etapa en el Departamento de Justicia, según informó el propio mandatario este jueves en su plataforma Truth Social.

    “Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal”, aseguró Trump. “Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos cayendo a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam, que pasará ahora a un nuevo trabajo, muy necesario e importante, en el sector privado”, añadió.

    Según informaron este jueves el Daily Mail y Fox News, que citan fuentes familiarizadas con el asunto, Bondi se reunió con Trump en el Despacho Oval el miércoles por la noche, antes de su discurso a la nación sobre la guerra en Irán. Según dos fuentes cercanas a la reunión, allí le comunicaron su destitución.

    Una de esas fuentes afirmó que, para cuando Trump tomó asiento en el podio para pronunciar el discurso, Bondi ya había perdido su trabajo y se encontraba de regreso en Florida, indicó Fox News.

    Bondi respondió suplicándole al presidente que le diera más tiempo en el cargo, pero Trump se mantuvo firme en que su etapa al frente de la agencia había terminado, según reveló en exclusiva el Daily Mail.

    “Estaba descontenta e intentó hacerle cambiar de opinión”, declaró la fuente.

    Trump dijo que Todd Blanche, actual vicefiscal general, ejercerá como fiscal general interino hasta que se elija a un candidato permanente.

    Según los informes, Trump está considerando reemplazar a Bondi con Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), indicó Fox News.

    Trump se reunió el martes con Zeldin en la Casa Blanca para hablar sobre incendios forestales y prevención, y allí también se abordaron temas de transición, según una persona familiarizada con la reunión.

    Bondi es la segunda secretaria del gabinete que es despedida en menos de un mes, tras meses de controversia por su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein, el financista acusado de pedofilia que murió en la cárcel en 2019.

    El mandato de Bondi se vio empañado por su gestión de los archivos de Epstein, ya que la administración se enfrentó a acusaciones de falta de transparencia, destacó el Daily Mail.

    El presidente de Estados Unidos anunció el 5 de marzo la destitución de Kristi Noem del cargo de secretaria de Seguridad Nacional, responsable de la política migratoria de la Casa Blanca. El republicano comunicó que el senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, ocuparía el puesto al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a partir del 31 de marzo.

    El republicano anunció la primera baja de su Gabinete tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes migratorios y mientras el DHS se encuentra sin financiamiento por un desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre las reglas que deben regir su funcionamiento.

    ¿Tulsi Gabbard en la mira?

    A las de Noem y Bondi podría sumarse otra baja femenina en la administración Trump. Según el diario británico The Guardian, que cita a dos personas informadas sobre las conversaciones, el mandatario republicano ha preguntado en privado a miembros de su gabinete en las últimas semanas si debería reemplazar a su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, expresando su frustración por el hecho de que ella protegiera al exdirector del Centro Nacional de Antiterrorismo, Joe Kent, que socavó su justificación para la guerra con Irán.

    No está claro que Trump vaya a despedir a Gabbard por este incidente. Actualmente, no hay un candidato destacado para el puesto, y sus asesores han advertido que crear una vacante de alto perfil antes de que haya un sucesor listo podría generar distracciones políticas contraproducentes.

    La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Foto: @TulsiGabbard en X

    Sin embargo, las conversaciones de Trump representan un presagio preocupante para Gabbard, dado que el presidente suele consultar con sus asesores cuando empieza a considerar seriamente la necesidad de un cambio de personal. Ambas personas hablaron con el periódico bajo condición de anonimato para comentar conversaciones privadas.

    Las dudas de Trump sobre Gabbard surgieron tras su testimonio en la audiencia sobre amenazas mundiales en el Capitolio el mes pasado, donde se negó a condenar a Joe Kent, quien había renunciado días antes tras argumentar que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y alegar que Israel arrastró a Washington a la guerra.

    La naturaleza de la renuncia de Kent y sus críticas a la guerra ya habían enfurecido a Trump, pero expresó una frustración particular ante la aparente defensa de Gabbard a Kent y su reticencia a defender la postura del gobierno de atacar a Irán, añadieron las fuentes citadas por The Guardian.

    Al preguntársele el domingo si aún confiaba en el liderazgo de Gabbard, Trump ofreció un respaldo ambiguo. “Sí, claro”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One. “Quiero decir, ella piensa de forma un poco diferente a mí, pero eso no significa que no esté disponible para servir”.

    Tras la dimisión de Kent, el comentarista conservador Josh Hammer afirmó que sus fuentes le habían informado de que Gabbard dirigía una operación encubierta “antisemita” desde su oficina. Su portavoz negó estas acusaciones y la hija del difunto senador republicano John McCain respondió a Hammer, calificando sus declaraciones de falsas.

    “Tulsi no se va a ir a ninguna parte, como dijo el presidente hace tres días”, escribió Meghan McCain en su cuenta de X este jueves. “Sería estupendo que los periodistas británicos basura no se inventaran cosas de la nada con fuentes a las que simplemente no les gusta que ella trabaje todos los días para desmantelar el estado profundo de nuestras agencias gubernamentales”, agregó.

    Más sobre:EE.UU.Pam BondiFiscal generalTrumpArchivos EpsteinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    2.
    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    EE.UU. y RD del Congo acuerdan deportación de migrantes de terceros países

    3.
    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas

    Ataque con misiles iraníes deja daños en Tel Aviv y ciudades cercanas

    4.
    Trump en su peor momento: cómo la guerra en Irán golpea su gestión y preocupa a los republicanos

    Trump en su peor momento: cómo la guerra en Irán golpea su gestión y preocupa a los republicanos

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua