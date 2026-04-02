Trump despide a fiscal general Pam Bondi tras un año tumultuoso de tropiezos en los archivos de Epstein

El presidente estadounidense Donald Trump habla junto a la fiscal general Pam Bondi durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el 27 de junio de 2025.

El presidente estadounidense Donald Trump destituyó a Pam Bondi de su cargo como fiscal general tras una turbulenta etapa en el Departamento de Justicia, según informó el propio mandatario este jueves en su plataforma Truth Social.

“Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal”, aseguró Trump. “Pam hizo un trabajo tremendo supervisando una ofensiva masiva contra el crimen en todo nuestro país, con los asesinatos cayendo a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam, que pasará ahora a un nuevo trabajo, muy necesario e importante, en el sector privado”, añadió.

Pam Bondi is a Great American Patriot and a loyal friend, who faithfully served as my Attorney General over the past year. Pam did a tremendous job overseeing a massive crackdown in Crime across our Country, with Murders plummeting to their lowest level since 1900. We love Pam,… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 2, 2026

Según informaron este jueves el Daily Mail y Fox News, que citan fuentes familiarizadas con el asunto, Bondi se reunió con Trump en el Despacho Oval el miércoles por la noche, antes de su discurso a la nación sobre la guerra en Irán. Según dos fuentes cercanas a la reunión, allí le comunicaron su destitución.

Una de esas fuentes afirmó que, para cuando Trump tomó asiento en el podio para pronunciar el discurso, Bondi ya había perdido su trabajo y se encontraba de regreso en Florida, indicó Fox News.

Bondi respondió suplicándole al presidente que le diera más tiempo en el cargo, pero Trump se mantuvo firme en que su etapa al frente de la agencia había terminado, según reveló en exclusiva el Daily Mail.

🚨 BREAKING: President Trump has reportedly already fired Attorney General Pam Bondi, two sources familiar with the matter told Fox News Digital.



Bondi met with Trump in the Oval Office on Wednesday night ahead of his speech to the nation on the war in Iran, where she was… pic.twitter.com/nQouPSaopF — Fox News (@FoxNews) April 2, 2026

“Estaba descontenta e intentó hacerle cambiar de opinión”, declaró la fuente.

Trump dijo que Todd Blanche, actual vicefiscal general, ejercerá como fiscal general interino hasta que se elija a un candidato permanente.

Según los informes, Trump está considerando reemplazar a Bondi con Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), indicó Fox News.

Trump se reunió el martes con Zeldin en la Casa Blanca para hablar sobre incendios forestales y prevención, y allí también se abordaron temas de transición, según una persona familiarizada con la reunión.

EXCLUSIVE: Pam Bondi begged Trump not to fire her during dramatic White House showdown as insider reveals his final straw — Daily Mail US (@Daily_MailUS) April 2, 2026

Bondi es la segunda secretaria del gabinete que es despedida en menos de un mes, tras meses de controversia por su gestión de los archivos de Jeffrey Epstein, el financista acusado de pedofilia que murió en la cárcel en 2019.

El mandato de Bondi se vio empañado por su gestión de los archivos de Epstein, ya que la administración se enfrentó a acusaciones de falta de transparencia, destacó el Daily Mail.

El presidente de Estados Unidos anunció el 5 de marzo la destitución de Kristi Noem del cargo de secretaria de Seguridad Nacional, responsable de la política migratoria de la Casa Blanca. El republicano comunicó que el senador Markwayne Mullin, de Oklahoma, ocuparía el puesto al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a partir del 31 de marzo.

El republicano anunció la primera baja de su Gabinete tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis a manos de agentes migratorios y mientras el DHS se encuentra sin financiamiento por un desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre las reglas que deben regir su funcionamiento.

¿Tulsi Gabbard en la mira?

A las de Noem y Bondi podría sumarse otra baja femenina en la administración Trump. Según el diario británico The Guardian, que cita a dos personas informadas sobre las conversaciones, el mandatario republicano ha preguntado en privado a miembros de su gabinete en las últimas semanas si debería reemplazar a su directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, expresando su frustración por el hecho de que ella protegiera al exdirector del Centro Nacional de Antiterrorismo, Joe Kent, que socavó su justificación para la guerra con Irán.

No está claro que Trump vaya a despedir a Gabbard por este incidente. Actualmente, no hay un candidato destacado para el puesto, y sus asesores han advertido que crear una vacante de alto perfil antes de que haya un sucesor listo podría generar distracciones políticas contraproducentes.

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Foto: @TulsiGabbard en X

Sin embargo, las conversaciones de Trump representan un presagio preocupante para Gabbard, dado que el presidente suele consultar con sus asesores cuando empieza a considerar seriamente la necesidad de un cambio de personal. Ambas personas hablaron con el periódico bajo condición de anonimato para comentar conversaciones privadas.

Las dudas de Trump sobre Gabbard surgieron tras su testimonio en la audiencia sobre amenazas mundiales en el Capitolio el mes pasado, donde se negó a condenar a Joe Kent, quien había renunciado días antes tras argumentar que Irán no representaba una amenaza inminente para Estados Unidos y alegar que Israel arrastró a Washington a la guerra.

La naturaleza de la renuncia de Kent y sus críticas a la guerra ya habían enfurecido a Trump, pero expresó una frustración particular ante la aparente defensa de Gabbard a Kent y su reticencia a defender la postura del gobierno de atacar a Irán, añadieron las fuentes citadas por The Guardian.

Tulsi isn’t going anywhere as the President has said 3 days ago.



Would be great if trash British reporters didn’t just make things up out of thin air with sources who simply don’t like that she is working every single day to drain the deep state from our government agencies. — Meghan McCain (@MeghanMcCain) April 2, 2026

Al preguntársele el domingo si aún confiaba en el liderazgo de Gabbard, Trump ofreció un respaldo ambiguo. “Sí, claro”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One. “Quiero decir, ella piensa de forma un poco diferente a mí, pero eso no significa que no esté disponible para servir”.

Tras la dimisión de Kent, el comentarista conservador Josh Hammer afirmó que sus fuentes le habían informado de que Gabbard dirigía una operación encubierta “antisemita” desde su oficina. Su portavoz negó estas acusaciones y la hija del difunto senador republicano John McCain respondió a Hammer, calificando sus declaraciones de falsas.

“Tulsi no se va a ir a ninguna parte, como dijo el presidente hace tres días”, escribió Meghan McCain en su cuenta de X este jueves. “Sería estupendo que los periodistas británicos basura no se inventaran cosas de la nada con fuentes a las que simplemente no les gusta que ella trabaje todos los días para desmantelar el estado profundo de nuestras agencias gubernamentales”, agregó.