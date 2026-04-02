DrefQuila es el nuevo rostro de Crocs: así es la campaña de la marca con el artista urbano

El artista nacional de música urbana, DrefQuila, es el nuevo rostro en Chile de Crocs, firma especializada en calzado con la que estrenó una campaña inspirada en la vida cotidiana .

“La iniciativa, que tiene como escenario principal un paradero de micro, resignifica uno de los espacios más comunes de la ciudad, mostrando cómo desde lo simple y diario se construyen identidad, estilo y actitud . En este contexto, Crocs conecta con una nueva generación que prioriza la comodidad sin dejar de lado la expresión personal”, se lee en el comunicado oficial del anuncio.

La campaña recién estrenada se enmarca en el concepto global de la firma, Let Them Talk, que en Chile se adapta como Déjalos hablar, la cual invita a las personas a “expresarse sin filtro y sin miedo al juicio”.

Desde Crocs aseguran que “la colección Echo se posiciona como un símbolo de identidad para quienes hacen de lo cotidiano una declaración propia” .

Sostienen que DrefQuila “representa de forma natural los valores de la marca” y que “su vínculo con Crocs nace desde el uso real del producto, consolidando una relación auténtica y coherente con su estilo de vida” .

Qué dijo DrefQuila sobre su participación como nuevo rostro de Crocs

El cantante urbano, quien figura como una de las voces más destacadas del género en el país, declaró: “Lo que más me gusta de trabajar con Crocs es que genuinamente las uso todos los días” .

“Desde ahí partió todo: una relación súper orgánica. Hay una visión muy compartida y una libertad creativa que ha sido clave para construir esta campaña ”, enfatizó el hombre de éxitos como A Fuego.

En paralelo, DrefQuila continúa consolidando su carrera musical de manera independiente a través de su sello BAH Music. De la misma manera, recientemente lanzó su nuevo álbum, Diablo Santo II.

Puedes conocer más información sobre la campaña haciendo clic en este enlace y en las redes sociales de la marca.