En vivo: Sevilla con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en cancha, visita al Alavés por la liga española
El equipo de Andalucía quiere obtener su segunda victoria en LaLiga y los seleccionados chilenos suman minutos. Sigue aquí el relato del partido.
Minuto a Minuto
Alavés 1-1 Sevilla
66’. Gooooooooooooooooooooooooooooool de Alexis.
- Cambios en Alavés.
56′. Se cegó. Carmona ingresa al área de Alavés y aunque tenía a Sánchez por el centro, intenta al arco. Trabado.
51′. Chance. Gran pase de Suazo para Romero, pero este último no logra controlar y se conjura el peligro.
Comenzó el segundo tiempo. Sevilla sale a buscar el triunfo.
Terminó el primer tiempo. Sevilla concluyó mejor la primera parte y mereció irse ganando. Pero no logró anotar.
El gol de Alavés.
17′. Goooooooooooooooooooool de Alavés.
14′. Penal para Alavés. Vicente ingresa al área y Marcao lo derriba.
El ingreso de Alexis.
14′. Ingresa Alexis. González se lesiona y el chileno lo reemplaza.
El gol sevillano.
El gol. Rubén Vargas se pega un carrerón, engancha y le pega. Golazo para el equipo de los chilenos.
10′. Gooooooooooooooooool de Sevilla.
Comenzó el partido. Sevilla y Alavés ya se enfrentan por el torneo hispano.
Bienvenidas y bienvenidos a la transmisión del duelo entre Sevilla y Alavés por la quinta fecha de la liga española.
Lo Último
Lo más leído
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.