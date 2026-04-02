Contraloría detecta irregularidades en Amuch: municipios adeudan más $35 millones en sus cuotas y hay prestaciones sin contratos
El ente fiscalizador explicó que municipios como Vitacura o Providencia cometieron errores en el cálculo de sus cuotas ordinarias, pagando menos de lo que les correspondía generando un detrimento en el patrimonio de la Asociación de Municipalidades de Chile.
Tal como ocurrió hace unos días con la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer la detección de una serie de irregularidades en otra agrupación: la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch)
Según el ente fiscalizador, se observó que existían deudas por pagos pendiente en cuotas ordinarias por parte de municipios, anteriores a 2024, por un monto de $42.904.765.
Y si bien la Amuch informó que, a julio 2025, dicha deuda se había reducido a través de gestiones de cobranza a $7.699.337, no acreditó el ingreso por $35.205.428
Así, por ejemplo, el ente fiscalizador explica que municipios como Vitacura o Providencia cometieron errores en el cálculo de sus cuotas ordinarias, pagando menos de lo que les correspondía generando un detrimento en el patrimonio de la Amuch.
Asimismo, según el informe de Contraloría “se observaron omisiones en el registro de asistencia tales como, horas no trabajadas según registros del reloj control y días sin marcación, constatándose para la primera situación tres casos y para el segundo cuatro, con 216:31 horas no trabajadas y 9 días sin marcación, respectivamente”.
Además, el fiscalización revela que “la Amuch pagó la cifra de $4.922.223 equivalente a 18 boletas a honorarios, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de agosto de 2024, a tres servidores que prestaron servicios de relatoría en cursos dictados por la asociación honorarios sin la celebración de los pertinentes contratos a honorarios”.
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