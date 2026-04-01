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    Deudas de 10 años o más: Contraloría detecta irregularidades en pago de municipios a la ACHM

    El organismo fiscalizador identificó que en la “Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas” celebrada el 4 y 5 de abril de 2024 asistieron al menos 16 personas sin pagar el costo de participación.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    Luciano Jiménez

    La Contraloría General de la República (CGR) detectó irregularidades en el sistema de pago de cuotas ordinarias de los municipios integrantes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), dando cuenta de que entidades edilicias tienen deudas por 10 años o incluso más.

    En el informe final N° 954, el organismo fiscalizador tuvo como objetivo verificar la correcta percepción de los ingresos de la ACHM, así como su debido uso y rendición, en conformidad con los fines para los cuales debían ser destinados. Lo anterior, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2024, en el cual estaba gestionando la exsubsecretaria y exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

    Dentro de los resultados, la Contraloría señaló que pidieron la información sobre el concepto de cuota ordinaria —que pagan los miembros de la asociación— desde el año 2012. En esa línea, detectaron que 71 entidades edilicias declararon que no pagaron sus cuotas ordinarias durante más de un periodo entre 2013 y 2023 —e incluso por 10 y más años—, incluyendo municipios cuyos alcaldes formaban parte del directorio de la ACHM.

    Dentro de ello, el organismo fiscalizador señaló que la asociación deberá trabajar en regularizar los pagos y, en caso de no lograrlo, comenzar un proceso sancionatorio. Todo lo anterior deberá ser informado documentadamente a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final.

    “La ACHM no registra sus cuentas por cobrar por concepto de cuotas ordinarias en base al principio contable de devengo, sino que las contabiliza en el momento en que se genera el flujo monetario, esto es, cuando las municipalidades socias pagan sus cuotas, lo que impide mostrar la realidad financiera de la entidad, cuestión que no resulta útil para la toma de decisiones, afectando, además, la transparencia y objetividad en la gestión de los recursos”, expresaron en el informe.

    Otras irregularidades

    Dentro del periodo comprendido en el informe, se identificó que al menos 16 personas asistieron a la “Asamblea Nacional de Alcaldes y Alcaldesas”, efectuada los días 4 y 5 de abril de 2024, sin pagar el costo de participación -$400.000-, “lo que implica que la ACHM dejó de percibir ingresos por un total ascendente a $6.400.000, cuestión que refleja que no existen acciones igualitarias hacia las municipalidades miembros”, sentenciaron desde la Contraloría.

    Asimismo, encontraron omisiones de registro de asistencia de cuatro trabajadores de la asociación, ordenando aplicar los descuentos derivados de la falta de marcación del funcionario.

    Más sobre:ContraloríaContraloría General de la RepúblicaACHM

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