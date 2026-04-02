PDI desbarata banda de narcotráfico en Renca: se incautaron cerca de 70 kilos de droga avaluada en más de $500 millones

En un trabajo colaborativo entre la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y el Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Renca, se logró la detención de una banda criminal dedicada a distribuir sustancias ilícitas dentro de la Región Metropolitana (RM).

Según explicó la prefecta Cynthia Galla, de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro Norte, la agrupación estaba compuesta por seis individuos, de los cuales cuatro son extranjeros y dos chilenos.

El líder de la banda era un individuo de nacionalidad dominicana, quien se mantiene en una situación irregular en el país, con un decreto de expulsión.

El grupo también lo integraban dos venezolanos, quienes actuaban como los brazos operativos del dominicano, distribuyendo, trasladando y vendiendo la droga a diferentes compradores de la RM. Ambos también se encuentran con situación migratoria irregular.

En la banda también participaba un peruano y dos chilenos. La prefecta Galla explicó que los chilenos fueron detenidos tras hacer una compra de drogas, con el objeto de distribuirla dentro de la RM.

A raíz del operativo se logró incautar más de 51 kilos de cannabis, 17 kilos de clorhidrato de cocaína y cocaína base , además de dos armas de fuego con sus respectivos cargadores, “uno de ellos tenía un cargador extendido y munición calibre 9 milímetros y calibre 380″, detalló Galla.

Sumado a ello, se incautaron más de 7 millones de pesos en efectivo, además de dos vehículos que eran utilizados para el traslado de la droga.

Según explicó la autoridad policial, el total de la droga incautada rodea los 70 kilos, “y esto tiene un valor aproximado de 504 millones de pesos” , indicó.

La fiscal Alina Mercado, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, destacó que este procedimiento fue posible a raíz de una denuncia ciudadana en la Bicrim Renca.