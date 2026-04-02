Super Mario Galaxy: cómo es la esperada secuela de un fenómeno global

¿Cómo convertir una franquicia millonaria de videojuegos en una exitosa saga de películas? Es una pregunta que muchos han intentado resolver durante décadas y que pocos han logrado contestar con el mismo éxito de Illumination y Nintendo, el tándem detrás de Super Mario Bros: La película (2023).

Esa alianza se propuso introducir a Mario, Luigi y la Princesa Peach en una aventura simple de seguir, plagada de acción y humor, e impulsada con un espíritu de entretención de matinée. Un combo irresistible para animar la nostalgia de los fanáticos de los personajes y para conquistar audiencias más jóvenes que tal vez nunca habían tenido la experiencia de disfrutar el videojuego.

Photo credit: Nintendo and Illumination

La apuesta alcanzó un éxito rotundo: fue el segundo largometraje más exitoso de 2023 en el mundo –sólo por debajo de las cifras de Barbie– y el largometraje número uno en la taquilla de los cines chilenos, acumulando más de 2,5 millones de espectadores en su recorrido (más de 800 mil espectadores que su más cercana perseguidora). Es, a día de hoy, la cinta más exitosa de Universal Pictures en nuestro país, tanto por sus admisiones como por su recaudación.

En noviembre de ese año, cuando la producción ya se había consolidado como uno de los grandes éxitos de la temporada, se hizo oficial la realización de una secuela. Ahora, tres años después del lanzamiento de su predecesora –un tiempo más que prudente para que el interés no decaiga–, ya está aquí Super Mario Galaxy: La película.

Dirigida nuevamente por Aaron Horvath y Michael Jelenic, la segunda parte confirma su apetito por la expansión desde un inicio, dando la bienvenida a la Princesa Rosalina (voz de Brie Larson en ingles). Rodeada de tiernas criaturas que la tratan de “mamá”, vive en un castillo leyendo las mágicas historias de la Princesa Peach. La joven es extraída a la fuerza con la aparición de Bowser Jr., el furioso hijo de Bowser, quien la secuestra como parte de un plan para recuperar a su padre, recluido por Mario y Luigi después de los hechos del primer filme.

Photo credit: Nintendo and Illumination

Sin perder tiempo, el largometraje sigue a los hermanos desplazándose a toda velocidad por el desierto y localizando a una intimidante criatura que se revela como Yoshi, el dinosaurio que hizo su primera aparición en 1990 y que los ha acompañado fielmente desde entonces.

Con el mismo entusiasmo que la pandilla se agranda, la cinta lleva la aventura fuera de los límites del Reino Champiñón y presenta a personajes pertenecientes a otros videojuegos de Nintendo. ¿El principal? Fox McCloud, el zorro de la serie de videojuegos Star Fox, al que le da voz el actor Glen Powell y que en este caso resulta de especial ayuda para los protagonistas.

¿Es simple fanservice o un movimiento por ampliar la galería de personajes y las opciones de agigantar su tamaño como franquicia? Sus creadores han sido cautelosos al hablar de esa posibilidad.

“(Nuestro proceso) está mucho más enfocado en conversaciones sobre qué sería divertido en una escena específica de la película. Así que estas ideas surgen del tipo: ¿No sería divertido que aparecieran los Pikmin aquí? ¿No sería genial? Y luego, si coincidimos en que es una buena idea, le pedimos a (Shigeru) Miyamoto que dé su opinión sobre si le parece bien o no, pero es mucho más algo incidental que estratégico”, explicó Chris Meledandri, CEO de Illumination, a Polygon.

Photo credit: Nintendo and Illumination

Pese a lo que sugiere la secuela, Miyamoto, creador de Mario, aseguró que por ahora no contemplan una gran reunión al estilo de Avengers. “No creo que se dé una situación en la que todos los personajes de Nintendo se unan (en una sola película)”, indicó.

Aunque las críticas han sido menos entusiastas que con su predecesora, Super Mario Galaxy: La película parece reunir todos los ingredientes para contentar a los seguidores del icónico plomero y sus amigos. De hecho, todo apunta a que tendrá un estreno apabullante: los especialistas apuntan a que recaudará US$ 350 millones en su primer fin de semana en todo el mundo, no muy lejos de los US$ 387,8 millones que alcanzó la primera entrega en el mismo período.

La experiencia en Santiago

Tras el enorme éxito del primer filme, la apuesta se redobla en la secuela que llega este jueves a los cines chilenos. Esa ambición también se traduce en la realización de un evento para fanáticos que se desarrollará en Santiago entre el 2 y 4 de abril.

Photo credit: Nintendo and Illumination

Estación Mapocho abrirá sus puertas a una experiencia inspirada en Super Mario Galaxy: La película. Sus organizadores prometen a los asistentes atravesar un túnel estrella tematizado, presenciar los vitrales del castillo de la Princesa Peach (cada uno de más de 12 metros de altura), sentarse en su trono y visitar la galaxia de la cinta a través de varios puntos fotográficos. Además, se podrá participar por premios, incluyendo un viaje a Orlando para cuatro personas y productos oficiales del largometraje.

¿Cómo acceder? Todos los interesados deben ingresar a este link y reservar la fecha y horario en que desean asistir. Al momento de llegar al recinto deben presentar de forma obligatoria sus tickets para ver la película en salas (cada entrada para el cine es válida por una entrada al evento).